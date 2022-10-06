Con giáp nào đề phòng tiền mất tật mang vào cuối năm 2022

Vào những tháng cuối năm, ai thuộc danh sách các con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều chuyện xui rủi, tránh bị mất tiền oan.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý cơ bản không thuộc tứ hành xung với Dần nhưng sẽ có nhiều biến động trong công việc cũng như chuyện tình cảm vào những tháng cuối năm. Có thể thấy những ai làm đi làm công ăn lương thì rơi vào tình cảnh “ma cũ bắt nạt ma mới”, khiến công việc không thuận lợi, vào công ty chưa lâu lại phải xin nghỉ, tìm chỗ mới, trong khi vào thời điểm này kiếm việc không phải dễ. Còn người tuổi Tý đầu tư kinh doanh thì thua lỗ, thậm chí còn phải bồi thường số tiền lớn cho đối tác. Bấy nhiêu đó đã khiến người tuổi Tý chán nản lắm rồi, đã vậy chuyện tình cảm còn bấp bênh khi hai bên gia đình cứ nhất quyết ngăn cấm vì cho rằng kỵ tuổi.

Tuổi Mão

Vận trình của tuổi Mão không quá khó khăn, lận đận nhưng bản mệnh vẫn phải cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là với công việc làm ăn. Kẻ xấu vẫn đang rình rập con giáp này để chờ cơ hội hãm hại.

Người tuổi Mão cần chú ý đến các đối tượng tiếp cận mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cách ném đá giấu tay. Chỉ cần một phút lơ là, tuổi Mão có thể bị cướp công, phải đối mặt với những rắc rối bất ngờ, dẫn tới hao hụt tiền của.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu cũng phải cẩn trọng, bởi những tháng cuối năm công việc vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng. Với những ai đang muốn kết hôn thì e rằng khó đạt được kết quả viên mãn. Bởi hai bên không môn đăng hộ đối, người thân không để cưới nhau để tránh chịu dèm pha. Tuy nhiên, người tuổi Dậu cùng người yêu càng phải bình tĩnh, rồi cũng sẽ có cách thuyết phục người thân thôi, chứ đừng phản kháng kịch liệt kẻo hậu họa khôn lường đấy nhé.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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