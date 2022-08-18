Con giáp nào dễ làm phật lòng thiên hạ với thiên hạ vì không khéo ăn khéo nói ?

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 22:25

Vì tính cách ngay thẳng, không biết nịnh nọt nên các con giáp dưới đây dễ đắc tội người khác.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn rất tốt tính, họ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện công kích hay hãm hại người khác, thế nhưng bởi bản tính thật thà, thẳng thắn lại hay nóng tính, họ mới hay nói những lời không phải với người khác.

Một khi nóng nảy, con giáp này chỉ nghĩ đến việc trút hết nỗi bực dọc trong người ra, chứ không hay nghĩ tới cảm nhận của người ta. Những lời họ nói ra có thể vô tình động chạm đến người này, người khác. Tuy ai cũng biết người tuổi này không hề cố ý làm như vậy, nhưng hẳng vẫn sẽ cảm thấy rất có chịu.

Nếu chạm phải những kẻ tiểu nhân với bụng dạ hẹp hòi, họ sẽ rất dễ vướng vào rắc rối, phải đi giải quyết hậu quả do thói ăn nói thiếu suy nghĩ của mình gây nên.

Tuổi Hợi

Tính cách phóng khoáng, thoải mái của người tuổi Hợi khiến họ được rất nhiều người yêu mến. Ai cũng cho rằng kết bạn với người tuổi này thì sẽ chẳng bao giờ bị họ đâm sau lưng. Nhưng có một khuyết điểm của họ mà mọi người phải thừa nhận, đó là họ suy nghĩ quá đơn giản.

Chính vì suy nghĩ quá đơn giản nên điều gì họ cũng dám nói, chẳng hề nghĩ xem nói như vậy thì có đắc tội ai không, hay có ảnh hưởng gì đến tập thể không.

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Những câu chuyện họ nói ra thường khiến mọi người cảm thấy ái ngại hoặc khiến người khác tổn thương, nhưng chính bản thân họ lại hoàn toàn không biết đến hoặc là không để tâm.

Nếu không nhanh chóng sửa đổi, sớm muộn gì con giáp không giỏi ăn nói này cũng sẽ phải đối diện với những tai vạ do chính cái miệng của mình gây nên.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất thẳng tính, vì vậy mà họ thường nói năng thiếu cân nhắc, dễ dàng đắc tội với người khác.

Con giáp không giỏi ăn nói này tự cho rằng mình làm như vậy là thân tình, để người khác biết sai mà sửa đổi, thế nhưng họ không nghĩ làm vậy sẽ rất dễ dàng đắc tội kẻ tiểu nhân, hoặc những người vốn vô can trong chuyện này phải chịu đựng sự nhiếc móc của mình.

Nếu không nhanh sửa đổi cái tính này, họ chắc chắn sẽ thường hay vướng phải những rắc rối không mong muốn do có kẻ ngáng đường. 

Hơn nữa, hay thử đặt mình vào vị trí của người khác thử xem, ai mà chẳng mong muốn được nghe nói những lời nhẹ nhàng, tế nhị chứ? Những lời quá thẳng thắn nhiều khi sẽ khiến người khác cảm thấy tổn thương lòng tự trọng đấy.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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