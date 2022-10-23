Con giáp nào chạy trời không khỏi nắng, khó thoát khỏi xui xẻo trong năm 2023?

Năm 2023 là năm Tam tai thứ 2 tuổi Tý bước vào hạn xấu. Đây được dự báo là năm hạn nặng nhất trong 3 năm. Tuổi Tý có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong mọi lĩnh vực từ công việc, tình cảm cho đến sức khỏe .

Năm Quý Mão 2023, tuổi Tý gặp khó khăn bủa vây vì vừa gặp hạn Tam tai vừa xung Thái Tuế. Tuổi Tý bước sang năm 2023 cần cẩn thận trong đầu tư, làm ăn, đề phòng tiểu nhân hãm hại, tiền bạc 'rơi rớt', dễ gặp thị phi.

Tuổi Dậu

Các mối quan hệ xã giao không được tốt là 1 trong những lý do khiến người tuổi Dậu gặp phải nhiều bất lợi trong năm 2023. Đa số thời gian, con giáp này sẽ phải tự lực cánh sinh, không được ai giúp đỡ, dễ dẫn đến tình trạng tâm lý mệt mỏi, căng thẳng, áp lực.

Đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh khiến công việc của bản mệnh khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, dù có bị quấy rối, làm phiền, bạn cũng cần nhắc mình bình tĩnh cư xử, chớ nóng nảy kẻo hỏng việc.

Người làm công ăn lương nên chú ý vào nhiệm vụ của mình, chớ lơ là kẻo kẻ xấu lợi dụng cơ hội chiếm công, khiến công sức lao động bỏ ra đều trở nên uổng phí.

Với người làm ăn kinh doanh, con giáp này cần phải thật sự bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình thực tế cũng như điểm mạnh của bản thân, chớ vội vàng đưa ra các quyết định để rồi vướng phải thua lỗ lớn hơn.

Tình cảm của con giáp xui xẻo năm 2023 này cũng có nhiều bất trắc khi bạn và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau. Nếu bạn không biết kiềm chế cơn nóng nảy của mình thì rất dễ có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương đến người thân thiết nhất.

Nếu đã có người thầm thương trộm nhớ, thái độ chần chừ có thể khiến bạn đánh mất đối phương. Hãy dũng cảm và chủ động hơn trong việc nói ra tình cảm của mình. Dù có quý trọng người ấy đến mấy mà chỉ giấu trong lòng thì đối phương sẽ chẳng thể nào biết và cho bạn cơ hội được.

Tuổi Thân

Bước sang năm 2023, tuổi Thân sẽ gặp hạn Tam tai. Do gặp Thiên Hình Tinh Quân, nhiều chuyện không may mắn sẽ bất ngờ xảy ra với những người tuổi Thân.

Đường công danh sự nghiệp có nhiều rắc rối. Những người tuổi Thân cần hết sức tỉnh táo đề phòng kẻ gian hãm hại. Hạn Tam tai còn khiến tuổi Thân dễ vướng vào kiện cáo. Nên cẩn trọng trong buôn bán làm ăn.

Đây là năm thứ hai tuổi Thân gặp hạn Tam tai, có thể là năm hạn nặng nhất nên bản mệnh này cần cân nhắc kỹ càng trước khi đầu tư tiền bạc, đề phòng thị phi gây tiếng xấu.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.