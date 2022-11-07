Con giáp gặp hạn nặng vào năm Quý Mão 2023 này là ai, công việc gặp rắc rối còn phải đối mặt với tiểu nhân?

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 09:00

Về phương diện tài lộc, người làm kinh doanh buôn bán gặp nhiều cạnh tranh, lợi nhuận dễ bị hao hụt.

Tuổi Tý

Tử vi dự báo rằng trong năm Quý Mão 2023, tuổi Tý sẽ gặp những khó khăn từ công việc, cuộc sống, tài vận đến tình cảm, sức khỏe. Bản mệnh nên cân nhắc tới việc xuất hành, nên hạn chế đi xa. Ngoài ra, con giáp này cũng được khuyên nên tránh làm việc trọng đại như làm nhà, kết hôn.

Do ảnh hưởng của Hình Thái Tuế nên công việc của tuổi Tý gặp rắc rối, tốn nhiều thời gian xử lý, khó có sự phát triển rõ rệt. Ngoài ra, bản mệnh còn phải đối mặt với họa tiểu nhân, thị phi.

Về phương diện tài lộc, người làm kinh doanh buôn bán gặp nhiều cạnh tranh, lợi nhuận dễ bị hao hụt. Người làm công ăn lương bị trị trệ trong công việc nên nguồn thu nhập cũng ảnh hưởng lớn. Sức khỏe suy giảm cũng tác động không tốt đến túi tiền của tuổi Tý.

Tuổi Thân

3 con giáp xui xẻo nhất Quý Mão 2023: Bước vào hạn Tam Tai, gặp vận đen tài lộc, công danh xuống dốc. Bước sang năm 2023, tuổi Thân sẽ gặp hạn Tam tai. Do gặp Thiên Hình Tinh Quân, nhiều chuyện không may mắn sẽ bất ngờ xảy ra với những người tuổi Thân. 

Con giáp gặp hạn nặng vào năm Quý Mão 2023 này là ai, công việc gặp rắc rối còn phải đối mặt với tiểu nhân? - Ảnh 1
Đường công danh sự nghiệp có nhiều rắc rối. Những người tuổi Thân cần hết sức tỉnh táo đề phòng kẻ gian hãm hại. Hạn Tam tai còn khiến tuổi Thân dễ vướng vào kiện cáo. Nên cẩn trọng trong buôn bán làm ăn.

Đây là năm thứ hai tuổi Thân gặp hạn Tam tai, có thể là năm hạn nặng nhất nên bản mệnh này cần cân nhắc kỹ càng trước khi đầu tư tiền bạc, đề phòng thị phi gây tiếng xấu.

Tuổi Thìn 

Trong năm 2023, tuổi Thìn bước sang năm thứ 2 của hạn Tam Tai. Con giáp này đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở. Tuổi Thìn được khuyên nên cẩn trọng trong mọi việc, hạn chế đi lại, chú ý khi tham gia giao thông. Bản mệnh nên cẩn trọng với các dự án công việc, thời gian này tốt nhất không nên đầu tư.

Tuổi Thìn phạm Hại Thái Tuế trong năm Quý Mão 2023 nên các kế hoạch của bản mệnh đều vấp phải cản trở nhất định. Cục diện tương hại khiến con giáp này gặp nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Người đang muốn thay đổi công việc nên cân nhắc vì đây không phải thời cơ thích hợp.

Về phương diện tài lộc, các kế hoạch hợp tác của bản mệnh trong năm phạm Thái Tuế rất dễ đổ bể nên tiền tài có thể tiêu hao. Tuổi Thìn nên cân nhắc khi tham gia các dự án công việc mới, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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