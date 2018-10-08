Con gái có ria mép trong tướng số nói lên điều gì?

Tâm linh - Tử vi 08/10/2018 16:40

Không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, xoay quanh vấn đề con gái có ria mép còn là nhiều quan niệm dân gian khá nhạy cảm nhất là về mặt tướng số.

Quan niệm dân gian từ xưa đến nay của người Á Đông cho rằng, con gái có ria mép thường là người có cá tính mạnh, thích dẫn đầu trong mọi việc, là những người rất dễ hòa đồng và đầy thân thiện.

1. Nguyên nhân khiến con gái có ria mép?

Con gái có ria mép là biểu hiện của
Con gái có ria mép là biểu hiện của "chứng tăng lông"

Theo các chuyên gia, con gái có ria mép là biểu hiện của “chứng tăng lông”. Đây là chứng lành tính, không có gì đáng lo ngại mà chỉ gây mất thẩm mỹ. Một số nguyên nhân dẫn đến vấn đề này bao gồm:

+ Do di truyền

+ Mất cân bằng hormone trong cơ thể (do nồng độ nội tiết tố nam trong máu tăng).

+ Do các bệnh về nội tiết, u lành tính hoặc ác tính.

+ Do tác dụng phụ khi dùng thuốc có thành phần corticoide.

2. Con gái có ria mép nói lên điều gì?

*  Theo quan niệm dân gian

Con gái mọc nhiều ria mép bị quan niệm rằng sẽ lấn át chồng và đặc biệt có nhu cầu sinh lý rất cao.

Theo quan niệm dân gian, con gái có ria mép là sẽ lấn át chồng và có nhu cầu sinh lý cao
Theo quan niệm dân gian, con gái có ria mép hay ăn hiếp chồng và có nhu cầu sinh lý cao

Ngoài đặc điểm có ria mép, con gái có tướng thô, vai rộng, gò má cao đều có thể là những đặc điểm không được đẹp và ảnh hưởng xấu đến cuộc sống.

* Theo quan niệm của phương Tây

Quan niệm phương Tây cho rằng, người con gái có ria mép không nói lên điều gì.

Quan niệm phương Tây cho rằng người con gái có ria mép sẽ có tính quyết đoán, phá cách
Quan niệm phương Tây cho rằng người con gái có ria mép sẽ có tính quyết đoán, phá cách

Thậm chí, người phương Tây có quan niệm rằng người con gái có ria mép thì sẽ có tính quyết đoán, mạnh mẽ, phá cách và được liệt vào tuýp những người phụ nữ năng động, sáng tạo.

* Theo y học

Các chuyên gia cho rằng những người phụ nữ có ria mép có thể là biểu hiện của chứng rậm lông và nhu cầu trong chuyện “phòng the” bình thường như bao người khác.

Người phụ nữ có ria mép là biểu hiện của chứng rậm lông
Người phụ nữ có ria mép có nhu cầu chuyện "phòng the" bình thường

Do đó, những quan niệm theo dân gian là không có căn cứ khoa học và chưa có cơ sở khoa học nào có thể chứng minh điều này là đúng hay sai.

Tuy nhiên, những người phụ nữ có ria mép rậm sẽ dễ gặp phải những bất tiện có thật như:

  • Thường phải cạo, nhổ trước khi có việc đi ra ngoài hay khi gặp gỡ bạn trai
  • Lớp phấn trang điểm dễ bị lộ khi trang điểm 

2. Con gái có ria phép phải làm sao?

Để xử lý phần râu ria khó ưa này không hề khó, bạn gái có thể áp dụng các biện pháp từ công nghệ làm đẹp sao cho phù hợp với cơ địa và nguyên nhân gây "bệnh".

Dùng kem trị rụng lông để các sợi ria mép tự rụng
Dùng kem trị rụng lông để các sợi ria mép tự rụng

Dùng kem trị rụng lông có thành phần là các dưỡng chất giúp bẻ gãy các liên kết của sợi ria là cách để ria mép tự rụng. Tuy nhiên, với những bạn gái có làn da nhạy cảm cần cân nhắc khi sử dụng các loại kem này. 

Dùng dao cạo râu để loại bỏ vùng mép có màu nhạt
Dùng dao cạo râu để loại bỏ vùng mép có màu nhạt

Dùng dao cạo râu là biện pháp tiện lợi để xử lý vùng mép có màu nhạt. Tuy nhiên, phương pháp này không thật sự hữu hiệu với những bạn gái có vùng mép sẫm màu. Sau khi cạo lông, thường thì lớp ria khác sẽ mọc lên và có màu sậm, cứng hơn lớp ria cũ trông rất mất thẩm mỹ.

Wax hay dùng thoa thuốc cũng là cách làm nhạt màu lông được nhiều bạn gái lựa chọn. Điểm trừ của phương pháp này là có thể gây kích ứng da. 

Áp dụng các phương pháp tẩy lông vĩnh viễn là cách loại bỏ ria mép mang lại hiệu quả cao
Áp dụng các phương pháp tẩy lông vĩnh viễn là cách loại bỏ ria mép mang lại hiệu quả cao

Áp dụng các phương pháp tẩy lông vĩnh viễn như: Đốt điện, điện phân, laser… cũng mang lại hiệu quả tốt. Tuy nhiên, những phương pháp này rất dễ để lại sẹo. Do đó, cần được tư vấn kĩ càng trước khi áp dụng biện pháp này.

Đối với trường hợp ria mép xuất hiện do nguyên nhân bị mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể, nên điều trị dứt điểm bằng cách cân bằng lại. 

Tẩy ria mép
Tẩy ria mép

Với trường hợp ria mép xuất hiện do tác dụng phụ của thuốc, nên ngưng sử dụng thuốc một thời gian để cải thiện hiệu quả tình trạng này. Riêng với yếu tố di truyền, không có giải pháp để chữa hiệu quả. 

Hy vọng những chia sẻ trên đây có thể giúp chị em trở nên tự tin hơn và không cần lo lắng về vấn đề con gái có ria mép ảnh hưởng đến tướng số. Hãy áp dụng một vài cách trị ria mép ở trên để làm sạch phần "râu ria" để gương mặt trở nên sáng sủa đẹp đẽ hơn.

Trộn các nguyên liệu này với nhau có thể tẩy ria mép cực nhanh và siêu hiệu quả

Trộn các nguyên liệu này với nhau có thể tẩy ria mép cực nhanh và siêu hiệu quả

Ria mép là nỗi ám ảnh của không ít chị em phụ nữ, đặc biệt là khi mùa hè tới, ánh nắng chói chang làm ria mép càng lộ rõ hơn. Đừng lo vì bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách tẩy ria mép nhanh và hiệu quả nhất.

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