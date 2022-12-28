Còn 3 ngày nữa, 3 con giáp chính thức hết hạn Tam Tai, cuộc sống khởi sắc, tiền bạc đầy ắp, mọi sự thuận lợi trăm bề vào năm 2023

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 23:07

Bước sang năm 2023, các con giáp sau sẽ "tạm biệt vận đen", cuộc đời từ đây sang trang khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cùng xem nhé!

Tuổi Hợi

Không cần phải bàn cãi quá nhiều khi tuổi Hợi luôn là con giáp được nằm trong danh sách những con giáp may mắn và giàu có nhất. Trời sinh tuổi Hợi là người thông minh, hiền lành và rất đôn hậu, hơn nữa họ là những người được thần thánh chiếu cố và ban cho nhiều phước lành nên làm chuyện gì cũng suôn sẻ và may mắn.

Trong cuộc sống, tuổi Hợi luôn theo đuổi những điều tích cực và khao khát có được sự thành công. Vì vậy, năm 2023 chính là lúc thịnh vượng nhất của họ, dự kiến tuổi Hợi sẽ tích góp được một khoản khá lớn, đủ để họ cùng gia đình sống sung túc hết phần đời còn lại. Không những thế, vận may tứ phương đều hội tụ về, giúp công danh, sự nghiệp, sức khỏe của cả gia đình viên mãn và an yên, nếu như vẫn giữ được tâm thái bình tĩnh, tự cường tự lực như họ đã từng thì chắc chắn mọi thứ sẽ viên mãn và sung túc.

Còn 3 ngày nữa, 3 con giáp chính thức hết hạn Tam Tai, cuộc sống khởi sắc, tiền bạc đầy ắp, mọi sự thuận lợi trăm bề vào năm 2023 - Ảnh 1
Vì vậy, năm 2023 chính là lúc thịnh vượng nhất của họ, dự kiến tuổi Hợi sẽ tích góp được một khoản khá lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Năm 2023 hứa hẹn là năm cực kỳ may mắn và thành công đối với những bạn sinh nhằm tuổi rắn. Đây là quãng thời gian tuổi Tỵ trở nên vô cùng năng động và linh hoạt. Khác hẳn với sự cẩn thận, kỹ tính mọi khi, lần này bằng trực giác chính xác, bạn sẽ nhanh chóng đưa ra những quyết định mang tính chất bước ngoặt, tuy có phần mạo hiểm nhưng lại mang đến cho bạn nguồn lực tài chính cực kì dồi dào và tạo được bước đà mạnh mẽ cho những bước phát triển vượt bậc sau này. "Liều ăn nhiều" chính là 3 từ ngắn gọn để mô tả trạng thái kinh tế của tuổi Tỵ trong thời gian này. Vốn sở hữu trí tuệ hơn người, cộng với những cơ hội trời ban, năm 2023 sẽ không khó khăn gì để bạn "đổi đời" và tạo dựng cho mình cuộc sống hằng mơ ước bấy lâu.

Trong năm 2023 bạn sẽ dễ dàng gặt hái được những "trái ngọt" trĩu nặng khiến cuộc sống của bạn trở nên đáng ngưỡng mộ hơn bao giờ hết, những gì bạn đạt được trong thời gian này là điều mà biết bao người phải phấn đấu trong thời gian rất dài mới có thể đạt được.

Còn 3 ngày nữa, 3 con giáp chính thức hết hạn Tam Tai, cuộc sống khởi sắc, tiền bạc đầy ắp, mọi sự thuận lợi trăm bề vào năm 2023 - Ảnh 2
Trong năm 2023 bạn sẽ dễ dàng gặt hái được những "trái ngọt" trĩu nặng khiến cuộc sống của bạn trở nên đáng ngưỡng mộ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tài vận của tuổi Thìn trong thời gian vừa qua không mấy ổn định. Ngỡ đâu cá kiếm được một khoản kha khá nhưng sau cùng lại thất bại trở về con số ban đầu, dù rất thất vọng như trời sinh tuổi Thìn vốn kiên cường và mạnh mẽ, họ luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận những điều ngoài tầm kiểm soát. 

Vào năm 2023, tuổi Thìn bất ngờ được sao may mắn chiếu sáng, mọi kế hoạch dự định dang dở và những khoản tiền tưởng chừng như biến mất sẽ bất ngờ quay về lại vị trí ban đầu. Vì vậy, những ai tuổi Thìn hãy tận dụng cơ hội tuyệt vời trong năm 2023 để làm một bước tiến đột phá, giúp bạn có được cơ ngơi vững chắc vào thời gian sau. Những ai tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự may mắn bất ngờ đang chờ bạn nhé!

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi năm 2023 tử vi 3 ngày tới tử vi 12 con giáp năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 23 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 23 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 23 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'