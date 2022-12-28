Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều mai (29/12) nhờ Thần Tài "yên vị" trong nhà, từ đây vàng bạc bủa vây, nhà lầu xe sang có đủ trong tay

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 13:15

Đúng 17h chiều mai, 3 con giáp sau phát tài trong chớp mắt nhờ trúng số độc đắc. Cùng đón chờ xem nhé!

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn thông minh và cũng là người dám nghĩ dám làm. 17h chiều mai (29/12), họ tìm được quý nhân, được giúp đỡ và tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống ngày càng thăng hoa hơn. Thời gian tới, bất kể làm việc gì, họ cũng gặp được nhiều may mắn. Ngoài ra, tuổi Thân cũng là người biết tiếp thu kiến thức mới, biết cải thiện công việc kinh doanh, nhờ vậy mà họ tìm được cơ hội thăng hoa. 

Sắp tới sự nghiệp khởi sắc theo một cách rất riêng, tưởng khó khăn thử thách ập đến nhưng hóa ra mọi việc lại suôn sẻ bất ngờ. Đặc biệt, tuổi Thân sẽ có nhiều tiền hơn trong tài khoản, họ có thể sử dụng hợp lý các khoản tiền này và mở ra một cách kiếm tiền mới cho bản thân.

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều mai (29/12) nhờ Thần Tài 'yên vị' trong nhà, từ đây vàng bạc bủa vây, nhà lầu xe sang có đủ trong tay - Ảnh 1
Đặc biệt, tuổi Thân sẽ có nhiều tiền hơn trong tài khoản. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều may mắn và phước lành vào 17h chiều mai (29/12). Đối với những người coi trọng sự nghiệp, thì đây là giai đoạn thăng hoa nhất trong cuộc đời, những nỗ lực mà họ từng bỏ ra nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Hợi chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, những hoài bão mà họ từng ấp ủ đang đến giai đoạn hoàn thành.

Thời gian tới, tuổi Hợi sẽ có niềm vui trong cuộc sống, được quý nhân chiếu cố, Thần Tài phù trợ, làm việc gì cũng thành công rực rỡ. Đây cũng là giai đoạn những người tuổi Hợi đang mơ hồ về tương lai sẽ tìm được con đường riêng, chuyện đổi đời, hay tăng thêm thu nhập chỉ trong tầm tay.

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều mai (29/12) nhờ Thần Tài 'yên vị' trong nhà, từ đây vàng bạc bủa vây, nhà lầu xe sang có đủ trong tay - Ảnh 2
Những người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều may mắn và phước lành vào 17h chiều mai (29/12). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

17h chiều mai (29/12) sẽ là một ngày thu hoạch của những người tuổi Mão. Thời gian tới, công việc không chỉ suôn sẻ, mà tình cảm gia đình cũng hạnh phúc ấm êm. Đây là giai đoạn mà tuổi Mão tích góp vận may mà mình xứng đáng có được, những nỗ lực mà họ đã bỏ trong thời gian qua sẽ đến lúc được đền đáp xứng đáng.

Đặc biệt, tuổi Mão sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp, và càng may mắn hơn khi được thượng đế ban cho cơ hội giúp họ đạt được kết quả ngoài mong đợi. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Mão vốn là những người không quá tham vọng, nhưng từ giờ họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

Từ khóa:   tử vi ngày mai 29/12 tử vi ngày 29/12 3 con giáp trúng số

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 23 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 23 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 23 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'