Cổ nhân dặn "chớ đi ba nơi, phước báo ngày càng ít", ba nơi đó là chỗ nào?

Xưa nay chủ yếu dùng để chỉ chốn sung sướng như nhà chứa, ham mê nhục dục dễ giết chết ý chí của con người. Từ xa xưa đã có câu rằng "Tình dục là một con dao thép để cạo xương”. Bạn có thể hiểu thế này: Đàn bà đến để dụ dỗ linh hồn của những người đàn ông hoang đàng, cứu sống ở chợ, và đầu độc thân xác khi hết bạc. Vì vậy, đúng là cánh đồng nhục dục được mệnh danh là nơi ăn thịt người không tiếc xương.

Đó là những nơi như nhà hàng xa hoa, nhà hát, quán bar hiện đại,... Nhiều người có thói quen sau khi tan sở khi cảm thấy mệt mỏi sẽ rủ bạn bè đi hát hò, nhảy nhót, dân gian gọi là thư giãn sau khi tan làm công việc bận rộn.

Điều thứ hai không nên đến là những nơi vui chơi giải trí

Đúng là nhịp sống của con người hiện đại ngày càng căng thẳng và khó khăn hơn, việc thả lỏng mọi lúc mọi nơi là điều dễ hiểu, nhưng người xưa nói: ngũ sắc khiến người ta mù, ngũ âm khiến người ta điếc tai, hãy tránh thường xuyên lui tới những nơi sặc sỡ này, lòng người vốn khó bình tĩnh trở nên rất nóng nảy.

Trên thực tế, cách tốt nhất để thư giãn là tìm một nơi yên tĩnh, thích ở một mình hoặc bầu bạn với các thành viên trong gia đình, đọc sách, nghe nhạc và chơi thể thao, điều này không chỉ có thể giúp cơ thể và tâm trí thực sự thư giãn, mà còn có thể tìm thấy sự bình yên bên trong.

Ảnh minh họa: Internet

Vị trí thứ ba không nên đi: sòng bạc!

Không bao giờ đến những nơi đánh bạc. Thực tế, con người ta đều có dấu vết “cờ bạc” trong xương, do vậy càng phải tránh xa cờ bạc!

Bởi vì cờ bạc sẽ phóng đại lòng tham của con người, con người chỉ muốn có được một thứ gì đó không ra gì, ham mê cờ bạc sẽ gây nguy hại đến sức khỏe thể chất, tinh thần và hạnh phúc gia đình.

Thực ra trong 3 địa điểm trên, không chỉ đàn ông không nên đi mà phụ nữ cũng không nên đặt chân đến, bất kể là ai, miễn là giữ được tâm thái lành mạnh và tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh, đó là một may mắn hiếm có.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm