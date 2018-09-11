Có con gái sinh vào 4 ngày âm lịch này cha mẹ ăn nên làm ra, hưởng phúc cả đời

Số trời đã định, bé gái sinh vào 4 ngày âm lịch này không chỉ mang mệnh phú quý, càng về hậu vận càng sung sướng an nhàn mà cha mẹ của bé cũng được nhờ cậy rất nhiều.

Từ khi sinh con gái ngày 7 âm lịch, cha mẹ sẽ làm ăn khấm khá, tài lộc cứ đổ vào nhà ào ào như thác đổ, chất mãi cũng không hết. May mắn ập xuống đầu khiến gia đình ngày càng hưng thịnh, trở thành đại gia khét tiếng lúc nào không hay.

Có con gái đã là điều tốt, nhưng nếu trẻ được sinh vào ngày 7 âm lịch lại càng may mắn bội phần. Bé gái sinh ngày này không chỉ hiếu thuận, giỏi giang ngay từ thuở nhỏ mà còn biết cách quan tâm, đỡ đần cha mẹ.

Lớn lên, bé gái sinh ngày này học hành đỗ đạt, là một doanh nhân có tiếng với những thương vụ bạc tỷ khiến mẹ cha vô cùng tự hào, hãnh diện.

Gia đình có con gái sinh vào hai ngày âm lịch này muốn nghèo cũng không được, càng về hậu vận càng sang giàu, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Con gái sinh ngày 3, 19 âm lịch

Cha mẹ sẽ được hưởng phúc cả đời nếu có con gái sinh ngày 3, 19 âm lịch. Đứa trẻ này từ khi sinh ra đã được bề trên nâng đỡ, phù trợ nên mang phúc khí đầy mình. Những người ruột thịt với trẻ sẽ được hưởng may mắn, thịnh vượng.

Gia đình có con gái sinh vào hai ngày âm lịch này muốn nghèo cũng không được, càng về hậu vận càng sang giàu, sung túc. Bé cũng không bao giờ khiến cha mẹ phiền lòng điều gì mà luôn tự lập, khôn ngoan và thành công trong sự nghiệp.

Người sinh ngày này dù phải tha phương cầu thực nhưng thành quả họ đạt được lại vô cùng xứng đáng với công sức bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Con gái sinh ngày 23 âm lịch

May mắn, tiền tài và danh vọng sẽ đeo bám con gái sinh ngày 23 âm lịch cả đời. Nhờ thế, người sinh ngày này dù phải tha phương cầu thực nhưng thành quả họ đạt được lại vô cùng xứng đáng với công sức bỏ ra.

Sau khi đã công thành danh toại, sở hữu tiền tỷ trong tay với nhà lầu xe sang người sinh ngày này vẫn cứ là người con ngoan, không bao giờ ăn chơi lêu lổng khiến mẹ cha an tâm hoàn toàn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.