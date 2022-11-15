Chuyên gia tử vi nhấn mạnh trong 2 ngày liên tiếp là 16 và 17/11: Cát Tinh trợ vận, Phật Bà nâng đỡ 3 con giáp giành thắng lợi lớn, đón nhận tài lộc dồi dào, tiền bạc hanh thông, may mắn đủ đường

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 03:10

Dự đoán 3 con giáp Thần Tài trao vé vàng, nắm tiền tỷ trong tay, phất như diều gặp gió, gánh lộc về nhà, tin vui tới tấp, hỷ sự liên miên.

 

Tuổi Thân

Thời điểm này rất thích hợp để tuổi Thân tích cực xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu ích cho công việc và cả đời sống cá nhân của mình. Thái Âm cát tinh độ mệnh sẽ giúp nhân duyên của bạn rất vượng, đi tới đâu cũng được người yêu kẻ mến, cơ hội gặp quý nhân cũng cao hơn rất nhiều.

Chuyên gia tử vi nhấn mạnh trong 2 ngày liên tiếp là 16 và 17/11: Cát Tinh trợ vận, Phật Bà nâng đỡ 3 con giáp giành thắng lợi lớn, đón nhận tài lộc dồi dào, tiền bạc hanh thông, may mắn đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc khá thuận lợi, chăm chỉ và nỗ lực thì ắt sẽ đầu xuôi đuôi lọt, thậm chí còn có cơ hội thăng chức tăng lương. Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh khởi nghiệp, tỉ lệ thành công cao. Nếu đang ấp ủ dự định mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh thì nên tiến hành càng sớm càng tốt, càng để lâu càng khó triển khai.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều nóng nảy, tài giỏi và có chính kiến của riêng mình. Họ đam mê công việc và có thể biến công việc thành sở thích. Thời điểm này con giáp này hiểu được ý nghĩa của công việc mà họ làm và đặt rất nhiều tâm huyết vào công việc này.

Chuyên gia tử vi nhấn mạnh trong 2 ngày liên tiếp là 16 và 17/11: Cát Tinh trợ vận, Phật Bà nâng đỡ 3 con giáp giành thắng lợi lớn, đón nhận tài lộc dồi dào, tiền bạc hanh thông, may mắn đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, con giáp tuổi Dần đa phần đều nóng nảy, tài giỏi và có chính kiến của riêng mình. Đây cũng là bí quyết giúp họ chuyển bại thành thắng. Họ có thể hoàn thành công việc một cách kịp thời với ý tưởng riêng của bản thân và những nỗ lực không ngừng nghỉ. Đồng nghiệp xung quanh cũng thấy được tinh thần tích cực của người tuổi Dần. Họ được cấp trên để mắt đến, trao cho cơ hội tiến thân.

Tuổi Dậu

Nhiều dự định mới của con giáp tuổi Dậu sẽ được hoàn thành hoặc bắt đầu tiến hành ngay trong tuần mới này. Rõ ràng là việc ở bên những người trẻ hơn mình sẽ đem lại cho bạn nhiều năng lượng, nhiều ý tưởng và động lực mỗi ngày. Nhờ vậy, bạn như được tiếp thêm sự khích lệ tinh thần và nỗ lực hơn để hoàn thành những công việc của mình.

Chuyên gia tử vi nhấn mạnh trong 2 ngày liên tiếp là 16 và 17/11: Cát Tinh trợ vận, Phật Bà nâng đỡ 3 con giáp giành thắng lợi lớn, đón nhận tài lộc dồi dào, tiền bạc hanh thông, may mắn đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh xuất hiện cũng dự báo những điểm sáng trên lĩnh vực tài lộc. Bản mệnh đủ ăn đủ tiêu trong thời điểm này, thậm chí có người còn được người thân cho tiền, hỗ trợ tiền bạc để làm ăn, kinh doanh. Con giáp này đủ năng lực để đầu tư thì có thể bắt đầu tìm hiểu để chuẩn bị tham gia những cơ hội lớn ngay trước mắt.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Thần Tài bung tỏa vận may, đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11: 3 con giáp đại cát đại lợi, hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc

Thần Tài bung tỏa vận may, đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11: 3 con giáp đại cát đại lợi, hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc

Tử vi đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11 báo 3 con giáp có tiền đồ xán lạn, công danh đắc ý, phú quý vận vào thân.

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