3 con giáp là 'bảo bối' của Thần Tài: Đúng 8h sáng ngày 12/11 chính thức đổi vận, chuyển bại thành thắng, chuyển nghèo thành giàu, hưởng lộc phú quý, đón nhận tài vận vinh quang

Trời sinh những người tuổi Dần vốn có cá tính mạnh mẽ, kiên định và luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình. Người tuổi Dần tham vọng, không ngần ngại đối mặt với khó khăn, thử thách để xây dựng cuộc sống sung túc, đủ đầy khiến ai cũng ngưỡng mộ. Người tuổi Dần thông minh, tài giỏi và họ có máu liều, nên chỉ cần nghĩ rằng việc mình làm sẽ đem lại thành công thì họ sẽ bất chấp mà thực hiện.

Theo tử vi , các bạn tuổi Thân cũng đang trên đà thăng tiến. Xét một cách toàn diện, con giáp này có nhiều cơ hội thăng tiến, tài lộc tiến triển tốt, cần kiểm soát tốt tính kiêu ngạo và nóng nảy. Lời khuyên dành cho những chú Khỉ khi bước sang tháng mới là tránh hành động bốc đồng, hạn chế vay mượn cũng như thận trong khi liên quan đến tiền.

Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Dần có nhiều thăng trầm, đầu tháng công việc không suôn sẻ lại gặp nhiều vấn đề không thể giải quyết. Tuy nhiên về cuối tháng thì vận may sẽ bất ngờ xuất hiện, giúp mọi việc khởi sắc. Từ giai đoạn này cuộc sống tuổi Dần sẽ dễ thở hơn, họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, những khó khăn đều được cải thiện dần.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này Mùi cứ yên tâm công tác, xây dựng kế hoạch và nêu ý kiến của mình với lãnh đạo thì chắc chắn sẽ nhận được sự tán đồng. Các mối quan hệ xã giao bên ngoài cũng khá tốt, có lợi cho công việc. Tuy nhiên, Mùi cũng cần tiết chế sự bảo thủ của mình thì sự nghiệp sẽ còn tiến xa hơn nữa, thậm chí còn vươn lên nắm giữ vị trí cao hơn so với hiện tại. Việc lắng nghe góp ý của người khác cũng giúp con giáp này ngày càng hoàn thiện bản thân.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý còn nổi tiếng là những người có linh cảm rất tốt. Trước khi xảy ra "biến", họ thường cảm nhận được rất nhanh và có những chuẩn bị của riêng mình, nên thiệt hại họ gặp phải thường là luôn ở mức có thể kiểm soát được.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, đúng 8h sáng ngày 12/11 hầu như người tuổi Tý làm gì cũng thành công, suôn sẻ. Nếu biết nắm bắt cơ hội làm ăn, rất có thể họ sẽ trở nên giàu có bất ngờ vào cuối năm. Giai đoạn này nguồn tài chính từ những nghề tay trái của bạn sẽ đổ về, cùng với việc tăng lương khiến cuộc sống của bạn no đủ, ấm êm hơn. Không những vậy, tình duyên của bạn cũng rất vượng, mọi thứ trở nên viên mãn, vượt trội.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.