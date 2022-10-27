Chuyên gia phong thủy nhận định ngày 28/10/2022, 3 con giáp được THẦN TÀI TRẢI CHIẾU VÀNG, cực kì may mắn nếu biết tận dụng thì tài lộc sẽ tỏa sáng,

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 16:32

Đây là những con giáp được cho là may mắn nhất trong ngày 28/10/2022.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thường có vẻ ngoài yếu mềm, dịu dàng nhưng bên trong họ cá tính, mạnh mẽ và cực khôn ngoan. Đây là con giáp biết “lấy nhu thắng cương”, biết dùng cách đối nhân xử thế để thu phục lòng người. Vậy nên, dẫu rơi vào đường cùng, khó khăn tột độ Mùi cũng nhanh chóng tìm ra cách giải quyết, vực dậy sự nghiệp của mình.

Từ ngày 28/10/2022, cuộc đời Mùi sẽ bước sang trang mới. Từ sức khỏe, tình duyên và tài vận của Mùi đều như ý. Họ chỉ việc ung dung gặt hái thành quả lao động của mình và tận hưởng niềm vui của thành công mang đến.

Chuyên gia phong thủy nhận định ngày 28/10/2022, 3 con giáp được THẦN TÀI TRẢI CHIẾU VÀNG, cực kì may mắn nếu biết tận dụng thì tài lộc sẽ tỏa sáng, - Ảnh 1
Từ ngày 28/10/2022, cuộc đời Mùi sẽ bước sang trang mới.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu tâm tính hiền lương, chăm làm việc thiện nên tích cóp được rất nhiều công đức. Từ ngày 28/10/2022 chính là thời điểm họ nhận được phúc báo, nhân quả từ lối sống tử tế của mình. Những trục trặc trong công việc của Dậu sẽ được giải quyết êm đẹp, lợi nhuận tăng theo cấp số nhân khiến ngay chính Dậu cũng không tin vào mắt mình.

Từ ngày 28/10/2022, cuộc đời Mùi sẽ bước sang trang mới. Từ sức khỏe, tình duyên và tài vận của Mùi đều như ý. Họ chỉ việc ung dung gặt hái thành quả lao động của mình và tận hưởng niềm vui của thành công mang đến.

Tuổi Ngọ

Từ ngày 28/10/2022, người tuổi Ngọ tài lộc bừng sáng, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Đường tài lộc khá lý tưởng, bản mệnh có khả năng được tăng lương tăng thưởng nhờ những cố gắng và nỗ lực của mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Bản mệnh không chỉ được cấp trên ưu ái mà còn được đồng nghiệp yêu quý, không gặp phải vấn đề gì đáng kể trong công việc.

Nếu con giáp này có ý định đề xuất tăng lương thì cũng có thể lựa chọn khoảng thời gian này để đưa ra lời đề nghị, khả năng được cấp trên chấp thuận cũng sẽ cao hơn.

Người làm kinh doanh nên kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Có thể sẽ có những vấn đề phát sinh trong khoảng thời gian đầu nhưng bản mệnh hoàn toàn đủ khả năng để giải quyết. Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, tài lộc dồi dào đang ở phía trước chờ đón tuổi Ngọ, đừng để mình nản chí lùi bước mà lỡ mất vận may.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Từ khóa:   con giáp tuổi dậu tuổi ngọ

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