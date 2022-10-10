Chuyên gia phong thủy dự báo tài vận ngày 11/10/2022 của 3 con giáp: Người phát tài trong chớp mắt, người lại gặp nhiều khó khăn

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 14:34

Hãy xem tài vận của bạn trong tháng biến động như thế nào trong ngày 11/10/2022 nhé!

Tuổi Dần

Thu nhập của người cầm tinh con hổ không có nhiều thay đổi trong ngày 11/10/2022. Tuy nhiên, mức độ chi tiêu của bạn lại có xu hướng tăng lên.

Trong ngày 11/10/2022, bạn sẽ phải mở ví tiền ra khá nhiều lần vì những dịp như sinh nhật, cưới hỏi, liên hoan... Đây là lúc tuổi Dần nhận ra tầm quan trọng của việc lên kế hoạch chi tiêu và chủ động hơn trong chuyện kiểm soát tài chính. Mặc dù những chi phí phát sinh không ảnh hưởng lớn đến tình tình tài chính chung nhưng tuổi Dần đôi lúc cũng cảm thấy lo lắng và bất an.

Chuyên gia phong thủy dự báo tài vận ngày 11/10/2022 của 3 con giáp: Người phát tài trong chớp mắt, người lại gặp nhiều khó khăn - Ảnh 1
Trong ngày 11/10/2022, bạn sẽ phải mở ví tiền ra khá nhiều lần vì những dịp như sinh nhật, cưới hỏi, liên hoan...Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sẽ ở thế chủ động trong vấn đề tài vận vào ngày 11/10/2022. Đây là thời điểm mà tuổi Tý bận rộn về công việc nên không có nhiều thời gian để tiêu tiền, chính vì vậy, túi tiền của bạn cứ dày lên mỗi ngày mà chẳng thấy hao hụt đi mấy.

Tình hình tài chính của bạn trong ngày 11/10/2022 dư dả đến mức bạn chẳng phải lo nghĩ gì đến tận cuối năm nữa. Với những người làm đầu tư, kinh doanh, tháng này bạn sẽ nhận về những khoản lợi nhuận lớn, số tiền tích lũy thậm chí có thể đủ để bạn mua nhà, tậu xe, gửi tiết kiệm.

Tuổi Sửu

Ngày 11/10/2022, tuổi Sửu có thể sẽ gặp phải vấn đề khó khăn về kinh tế. Thu nhập bạn kiếm được có xu hướng giảm đi trong khi mức chi tiêu lại tăng gấp đôi tháng trước. Điều này khiến tuổi Sửu phải đau đầu suy nghĩ mỗi đêm.

Hơn thế nữa, những khoản bạn đem cho vay trong tháng này cũng khó được hoàn trả, khiến cho tình hình càng thêm khó khăn hơn. Đây chính là lúc tuổi Sửu cần phải thắt lưng buộc bụng, lên kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý để không phải lâm vào cảnh túng thiếu về sau.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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