Chuông đồng hồ kêu đúng 0 giờ ngày mới (20/09) Ngọc Hoàng điểm sổ vàng, Phật tổ Như Lai hiển linh ban phát lộc tài cho 3 tuổi sau, cơ duyên trúng số độc đắc đến gần, không thoát khỏi số giàu sang

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 23:31

3 con giáp có số hưởng lộc, càng ngày càng vinh hoa, qua hết ngày mai trúng mánh lớn, về già chắc chắn an nhàn hưởng phúc, sống an nhàn vui vẻ bên con cháu.

Tuổi Sửu

Chuông đồng hồ kêu đúng 0 giờ ngày mới (20/09) Ngọc Hoàng điểm sổ vàng, Phật tổ Như Lai hiển linh ban phát lộc tài cho 3 tuổi sau, cơ duyên trúng số độc đắc đến gần, không thoát khỏi số giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trời sinh tuổi Sửu là những người hiền lành, nhân hậu, không màn chuyện thế sự mà chỉ chuyên tâm chăm sóc cuộc sống bản thân và gia đình. Người tuổi Sửu vốn lấy lao động là niềm đam mê, họ luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu không ngừng nỗ lực, cố gắng thì sẽ không thể gầy dựng được cuộc sống viên mãn sung túc.

Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu luôn được mọi người tín nhiệm và yêu thương hết mực. Người tuổi Sửu trung thành, xứng đáng là người bạn của mọi nhà, nhờ vậy mà càng lớn tuổi phúc đức lại càng nhiều. Tử vi học có nói, tuổi Sửu là con giáp không tham vọng nhưng họ lại có được nhiều hơn những điều mình mong muốn.

Vì vậy, bước vào trung vận sự nghiệp của tuổi Sửu không những thăng tiến mà con đường tài vận, cuộc sống tình cảm cũng thăng hoa, bởi lẽ tuổi Sửu luôn sống đúng lương tâm, luôn biết người biết ta và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi hoạn nạn, nhờ vậy mà phúc đức ngày càng dồi dào hơn.

Tuổi Hợi

Chuông đồng hồ kêu đúng 0 giờ ngày mới (20/09) Ngọc Hoàng điểm sổ vàng, Phật tổ Như Lai hiển linh ban phát lộc tài cho 3 tuổi sau, cơ duyên trúng số độc đắc đến gần, không thoát khỏi số giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Hợi thật thà, chân chất, luôn khiến người khác nghĩ rằng con giáp này thật ngốc nghếch nhưng kỳ thực họ không hề ngốc mà chỉ không có nhiều toan tính. Người tuổi Hợi rất thích giúp đỡ người khác và luôn hòa nhã với mọi người vì vậy họ luôn tạo được các mối quan hệ, các mối nhân duyên tốt đẹp.

Dù có nhược điểm đôi khi làm việc không thực sự cố gắng nhưng con giáp này luôn có quý nhân phù trợ nên họ có thể dễ dàng có được một cuộc sống sung túc, không phải lo lắng về tiền bạc.

Tuổi Mùi

Chuông đồng hồ kêu đúng 0 giờ ngày mới (20/09) Ngọc Hoàng điểm sổ vàng, Phật tổ Như Lai hiển linh ban phát lộc tài cho 3 tuổi sau, cơ duyên trúng số độc đắc đến gần, không thoát khỏi số giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Mùi cũng chính là một trong số các con giáp càng hiền lành càng giàu sang. Trời sinh con giáp này đa phần đều có tướng mạo xuất chúng, cách nói chuyện nhỏ nhẹ đắc nhân tâm, hiếm khi nổi giận, lại càng chẳng mấy khi cãi vã hay gây gổ với người khác.

Khí chất ôn hòa từ tận trong xương của người tuổi Mùi cứ như một sức hút vô hình khiến mọi người cứ muốn tiếp xúc và kết giao với con giáp này.

Người nào may mắn cưới được bạn đời cầm tinh tuổi Mùi sẽ rất hạnh phúc. Bởi tính khí con giáp này rất hòa ái, biết nghĩ cho người khác. Cho dù có bị xâm phạm lợi ích của bản thân, người tuổi Mùi cũng sẽ chỉ cười xùy một tiếng cho qua, không để bụng hay so đo toan tính nhỏ nhen.

Hơn nữa, con giáp này rất thích giúp đỡ người khác và luôn hết hết lòng vì bạn bè. Với tính cách như vậy, người tuổi Mùi thường được trời phật ưu ái do đó luôn gặp may mắn, được quý nhân dẫn đường chỉ lối khi đối mặt với khó khăn.

Theo tử vi 12 con giáp cho hay, khi bước vào trung vận, chuyện trở nên giàu có, tài lộc hơn người là điều chắc chắn sẽ xảy ra với người tuổi Mùi.



*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.




Tử vi học viết rằng những con giáp hết năm Nhâm Dần có vận trình sự nghiệp phát triển hanh thông, tài lộc ào ào kéo về, đầu năm mở cửa kinh doanh, giữa năm trở thành tỷ phú

Tử vi học viết rằng những con giáp hết năm Nhâm Dần có vận trình sự nghiệp phát triển hanh thông, tài lộc ào ào kéo về, đầu năm mở cửa kinh doanh, giữa năm trở thành tỷ phú

Các con giáp sau được dự đoán hết năm Nhâm Dần có sự nghiệp huy hoàng, công danh rạng rỡ, tài lộc bội thu, cuộc sống êm đẹp, tiền của chất đống.

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