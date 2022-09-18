Tử vi học viết rằng những con giáp hết năm Nhâm Dần có vận trình sự nghiệp phát triển hanh thông, tài lộc ào ào kéo về, đầu năm mở cửa kinh doanh, giữa năm trở thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 18:12

Các con giáp sau được dự đoán hết năm Nhâm Dần có sự nghiệp huy hoàng, công danh rạng rỡ, tài lộc bội thu, cuộc sống êm đẹp, tiền của chất đống.

Tuổi Dậu

Tử vi học viết rằng những con giáp hết năm Nhâm Dần có vận trình sự nghiệp phát triển hanh thông, tài lộc ào ào kéo về, đầu năm mở cửa kinh doanh, giữa năm trở thành tỷ phú - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu là người hiền lành, chăm chỉ và luôn có tính kiên nhẫn. Trong bất cứ công việc gì, họ đều làm với tất cả tâm huyết và được ghi nhận xứng đáng.

Tử vi học dự báo, từ đây đến cuối năm, tuổi Dậu sẽ vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ. Kéo theo đó thu nhập sẽ tăng lên chóng mặt. Tuổi Dậu được Thần Tài phù hộ, phú nhân theo gót nên làm gì đi nữa thì họ cũng thành công hơn người.

Theo đó từ cuối năm nay, tài lộc của người cầm tinh con Gà sẽ được cải thiện đáng kể. Không chỉ phát triển nhanh chóng về sự nghiệp, mà họ còn sống hạnh phúc viên mãn.

Người tuổi Dậu được cho là sẽ có Bồ Tát phù hộ nên chắc chắn sẽ hanh thông, tai qua nạn khỏi, thịnh vượng và gặp nhiều điều may mắn bất ngờ.

Tuổi Tuất

Tử vi học viết rằng những con giáp hết năm Nhâm Dần có vận trình sự nghiệp phát triển hanh thông, tài lộc ào ào kéo về, đầu năm mở cửa kinh doanh, giữa năm trở thành tỷ phú - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong số tất cả các con giáp, tuổi Tuất được xem là những người phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khi còn nhỏ. Đa số họ không hẳn được sinh ra trong gia đình giàu có, nếu có thì cũng chỉ là một giai đoạn nhất định, không dài lâu. 

Từ nhỏ, tuổi Tuất đã tâm niệm rằng nếu mình không tự thương mình thì chẳng thể nào mưu cầu được cuộc sống đầy đủ sung túc. Bên cạnh đó, tuổi Tuất là con giáp cực kỳ trung thành, một khi họ đã chịu ơn ai thì sẽ trả ơn bằng mọi giá.

Chịu khổ và vất vả là thế nhưng khi bước vào giai đoạn từ cuối năm nay ( năm Nhâm Dần), tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng, điều đó không chỉ dựa vào vận mệnh mà còn dựa vào khả năng chịu đựng và thực lực của tuổi Tuất.

Chẳng may vướng vào nợ nần thì đến giai đoạn này, mọi thứ sẽ được thanh lý triệt để, không những thế họ còn có của ăn của để, tài sản kiếm được trong giai đoạn này đủ sống an nhàn đến cuối đời. Nhìn chung, hậu vận tuổi Tuất khá an nhàn và sung túc khiến ai cũng ghen tị.

Tuổi Thìn

Tử vi học viết rằng những con giáp hết năm Nhâm Dần có vận trình sự nghiệp phát triển hanh thông, tài lộc ào ào kéo về, đầu năm mở cửa kinh doanh, giữa năm trở thành tỷ phú - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Vốn dĩ tuổi Thìn trời sinh “số sướng” khi phúc lớn mệnh lớn. Nhưng ở đời thăng trầm chẳng ai đoán trước được, vẫn có những thời điểm con giáp này phải chật vật đối mặt với thách thức mà cuộc sống đặt ra.

Song khó khăn đến đâu cũng không thể quật ngã con giáp mạnh mẽ này, bởi bạn luôn thông minh để tìm ra hướng đi phù hợp trong hoàn cảnh bế tắc. Hết năm nay  là thời điểm để những chú Rồng khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ, thu về lộc lá nhiều vô kể.

Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Thìn. Được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả Chính Tài và Thiên Tài đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

Cụ thể, cuối năm nay, tuổi này sẽ đón nhận tới tấp những tin vui trong vấn đề tài lộc, tiền tài càng thêm vượng phát. Chính nhờ kiên nhẫn và nhiệt huyết, những người này dễ dàng chinh phục được những khó khăn, thách thức ập đến, mở ra nhiều cơ hội thu tiền hốt bạc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

5 ngày tới (19/9 - 23/9) 3 con giáp đi bên trái gặp Phúc tinh, đi bên phải gặp Cát tinh, quay lưng ra đằng sau gặp Hỷ Tinh, ngước mặt lên gặp Thần Tài, may mắn bủa vây

5 ngày tới (19/9 - 23/9) 3 con giáp đi bên trái gặp Phúc tinh, đi bên phải gặp Cát tinh, quay lưng ra đằng sau gặp Hỷ Tinh, ngước mặt lên gặp Thần Tài, may mắn bủa vây

5 ngày tới 3 con giáp sau được Trời ban lộc lành, tiền tài của cải tấp nập về, may mắn bao vây, chuyện gì cũng thuận lợi tốt đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp giàu có cuối năm

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 5 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 1 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng