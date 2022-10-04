Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 4/10/2022: Phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc như thác đổ, hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 07:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc như thác đổ, hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà vào đúng ngày 4/10/2022.

Tuổi Tý

Con đường tài lộc của người tuổi Tý sẽ trở nên khá dồi dào vào đúng ngày 4/10 này. Con giáp này có tố chất thông minh, giao tiếp khéo léo nên đã dễ dàng kéo những hợp đồng, mối làm ăn tốt về tay mình. Con giáp này còn có bạn bè tương trợ mỗi khi khó khăn nên tài chính của mình không bị hao hụt quá nhiều. 

Tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên tốt đẹp và hài hòa hơn trước. Bản mệnh và đối phương sẽ có một ngày hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Riêng những người đã có vợ hoặc chồng, không khí gia đình càng thêm hòa thuận và ấm áp.  

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 4/10/2022: Phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc như thác đổ, hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà - Ảnh 1
Con đường tài lộc của người tuổi Tý sẽ trở nên khá dồi dào vào đúng ngày 4/10 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng ngày 4/10, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra thuận lợi hết mực. Đây là thời điểm thích hợp cho người tuổi này đang theo đuổi trên con đường phát triển sự nghiệp. Bản mệnh hãy nắm bắt thời cơ này để đạt được vị trí đáng mơ ước trong công việc. Nhờ tìm được một vài dự án tiềm năng trong ngày mà con giáp này có được nguồn thu nhập vững vàng. 

Vận trình tình cảm hài hòa, ấm êm. Các cặp đôi yêu nhau bằng tình cảm chân thành và luôn nỗ lực vun vén tình yêu để có thể duy trì mối quan hệ dài lâu, bền chặt. Người độc thân vẫn tiếp tục lấy công việc làm niềm vui mỗi ngày. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 4/10/2022: Phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc như thác đổ, hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà - Ảnh 2
Đúng ngày 4/10, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra thuận lợi hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần nhìn chung dễ dàng về mọi mặt. Quý Nhân đưa đường dẫn lối giúp cho người tuổi này làm việc gì cũng “xuôi chèo mát mái”, đồng thời còn hanh thông trong việc tạo dựng các mối quan hệ xã giao. Không những giúp đỡ nhiệt tình trong công việc mà Quý Nhân còn nâng đỡ con giáp này trong vấn đề tài chính, giúp bản mệnh tìm thấy được những cơ hội làm giàu cho mình. 

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ tiến triển khởi sắc. Mối quan hệ của hai người tốt đẹp trở lại sau những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó nhờ có sự nhường nhịn lẫn nhau trong quá trình giải quyết vấn đề này. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 4/10/2022: Phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc như thác đổ, hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Dần nhìn chung dễ dàng về mọi mặt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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