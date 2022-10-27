Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 27/10/2022: Được bề trên ban lộc, giàu sang kéo đến, tiền tài rực rỡ, đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 07:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được bề trên ban lộc, giàu sang kéo đến, tiền tài rực rỡ, đón Tết linh đình vào đúng ngày 27/10/2022.

Tuổi Tý

Nhờ sự nâng đỡ của Chính Tài nên công việc của người tuổi Tý sẽ có nhiều đột phá, dù gặp dữ cũng sẽ hóa lành. Các hoạch định trong kinh doanh trước đây đều sẽ được thực hiện thuận lợi, nhanh chóng. Bạn có thêm nhiều hợp đồng làm ăn, việc đầu tư bên ngoài cũng mang về nhiều lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, con giáp này nên cẩn trọng trong ký kết những hợp đồng giá trị cao để tránh hao tài.

Chuyện tình duyên của con giáp may mắn này tốt đẹp. Cục diện Ngũ hành tương sinh khiến gia đạo bình ổn, bạn và nửa kia thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau mọi khó khăn. Người tuổi này nếu còn độc thân sẽ sớm tìm được mối duyên như ý.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 27/10/2022: Được bề trên ban lộc, giàu sang kéo đến, tiền tài rực rỡ, đón Tết linh đình - Ảnh 1
Nhờ sự nâng đỡ của Chính Tài nên công việc của người tuổi Tý sẽ có nhiều đột phá, dù gặp dữ cũng sẽ hóa lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần sẽ khá rực rỡ và hanh thông vào đúng ngày 27/10. Con giáp này có thêm thu nhập từ nghề tay trái, việc làm thêm. Dù công việc có phần vất vả nhưng sẽ mang về nguồn lợi lớn cho người tuổi này nên hãy cố gắng hơn nữa, bạn sẽ gặt hái được thành tựu xứng đáng.

Người độc thân thuộc tuổi này có cơ hội tìm được người như ý. Bạn sẽ được chú ý trong những buổi tiệc, những không gian công cộng nhờ vào phong cách thời trang độc đáo, vẻ ngoài ưa nhìn. Do đó, bản mệnh nên dành ngày cuối tuần ra ngoài đi chơi cùng bạn bè để tăng khả năng có người yêu.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 27/10/2022: Được bề trên ban lộc, giàu sang kéo đến, tiền tài rực rỡ, đón Tết linh đình - Ảnh 2
Tài lộc của người tuổi Dần sẽ khá rực rỡ và hanh thông vào đúng ngày 27/10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tài năng vượt trội giúp người tuổi Ngọ có thể tỏa sáng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bản mệnh hãy giữ vững nhiệt huyết như hiện tại để chinh phục những thành công mới. Vận trình tài lộc thêm thịnh vượng. Tài năng của bạn được nhiều người biết đến nên có thêm cơ hội hợp tác. Bạn có nhiều hợp đồng giá trị cao nên không cần lo lắng về tài chính.

Vận trình tình duyên ổn định. Bạn may mắn khi gặp được người biết chia sẻ và luôn ủng hộ bạn dù có nhiều khó khăn xảy ra. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh nửa kia của mình để tình cảm thêm bền chặt.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 27/10/2022: Được bề trên ban lộc, giàu sang kéo đến, tiền tài rực rỡ, đón Tết linh đình - Ảnh 3
Tài năng vượt trội giúp người tuổi Ngọ có thể tỏa sáng trong bất kỳ hoàn cảnh nào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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