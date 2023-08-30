Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Hoàng chiếu mệnh vào đúng 5 giờ sáng ngày 31/8: Coi chừng tiền đè sập nhà, vạn sự cát tường, hanh thông đủ đường

Tâm linh - Tử vi 30/08/2023 15:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu sang nức tiếng vào đúng 5 giờ sáng ngày 31/8, phú quý phát tài, sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Tuổi Thìn

Đúng 5 giờ sáng ngày 31/8, tuổi Thìn sẽ nhận nhiều may mắn khi công việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Những việc được sếp giao, tuổi Thìn đều hoàn thành xuất sắc, tương lai tươi sáng đang chờ đợi bạn.

Theo tử vi, thời điểm này này, đường tài lộc và tình duyên của tuổi Thìn đều có chuyển biến tích cực. Về cuối tháng, vận trịnh sẽ thịnh vượng vô cùng.

Dù độc thân hay đã có đôi thì thời điểm này tuổi Thìn cũng có số đào hoa vượng vận, thường xuyên nhận được sự chú ý của người khác giới. Do được Thần Tài chiếu cố, đây là lúc chuyện làm ăn của tuổi Thìn cũng có tiến triển tốt, lợi nhuận tăng lên gấp bội.

Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Hoàng chiếu mệnh vào đúng 5 giờ sáng ngày 31/8: Coi chừng tiền đè sập nhà, vạn sự cát tường, hanh thông đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xem tử vi vào đúng 5 giờ sáng ngày 31/8, người tuổi Dần được cát tinh cao mệnh, nhiều cơ hội được trao đến tay, gặp nhiều điều thuận lợi về cả công việc lẫn tình duyên.

Với sự mạnh mẽ, quyết đoán, người tuổi này đạt được những thành công nối tiếp nhau. Cứ nỗ lực hết sức mình, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, tiền về như thác đổ, đếm không xuể.

Cát thần thời điểm này sẽ đặc biệt mang nhân duyên trời ban đến cho bản mệnh. Người chưa có “gấu” thì mau mau nhanh tay nhanh chân tận dụng lợi thế này để tìm ý trung nhân cho mình.

Tài lộc trong thời điểm này cũng vô cùng khả quan. Bạn dễ thu hồi được các khoản nợ, đầu tư có lãi, có người kiếm được tiền từ nghề tay trái.

Bạn cũng biết cân bằng giữa công việc và gia đình nên mọi chuyện thuận hòa, trôi chảy, phương diện nào cũng cát lợi. Một số rắc rối nhỏ vẫn xuất hiện nhưng không nghiêm trọng.

Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Hoàng chiếu mệnh vào đúng 5 giờ sáng ngày 31/8: Coi chừng tiền đè sập nhà, vạn sự cát tường, hanh thông đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp có nói, con giáp tuổi Tuất chân thành, thật thà và luôn rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, những người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác tự mình tạo dựng nên thành công riêng.

Vậy nên, những người tuổi Tuất hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đấy chính là phúc phần trời cho. Vào đúng 5 giờ sáng ngày 31/8, Tuất chỉ cần chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì con giáp may mắn này sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng.

Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Hoàng chiếu mệnh vào đúng 5 giờ sáng ngày 31/8: Coi chừng tiền đè sập nhà, vạn sự cát tường, hanh thông đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9 giờ, thứ Năm ngày 31/08/2023, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài vận hanh thông, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau 

Đúng 9 giờ, thứ Năm ngày 31/08/2023, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài vận hanh thông, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau 

Tử vi con giáp cho thấy, 3 con giáp này sẽ có nhiều thay đổi tích cực đúng 9 giờ, thứ Năm ngày 31/08/2023. Tài vận hanh thông, tiền bạc tăng lên nhanh chóng, lộc lá đầy nhà. 

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