Chúc mừng 3 con giáp 'trúng số độc đắc' vào đúng ngày 20/9/2022, lộc lá phủ phê, tiền của đuề huề, tiêu xài thả ga, hốt vàng thiên hạ vào nhà, công danh sự nghiệp phất lên như Phượng Hoàng tung cánh

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 05:29

3 con giáp đón nhận tài lộc vô biên, đại cát đại lợi, tiền ùa vào túi, cứ vơi lại đầy, cuộc sống thăng hoa.

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều ngay thẳng, cương trực và chịu thương chịu khó. Thấy thất bại không lùi bước, thấy gian khổ không nản lòng nên càng nỗ lực Tỵ càng được cấp trên ghi nhận, bề trên hết lòng phù trợ. Sách tử vi con giáp có nói, đúng ngày 20/9 sẽ có cơ may lội ngược dòng. Không chỉ ăn nên làm ra, vạn sự như ý Tỵ còn trở thành con giáp giàu có hơn người, quơ tay là có tiền.

Con giáp may mắn này được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù gặp khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua ngoạn mục, vận trình hanh thông, công danh phát đạt. Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Thời gian trước Tỵ vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, con giáp này còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn.

Chúc mừng 3 con giáp 'trúng số độc đắc' vào đúng ngày 20/9/2022, lộc lá phủ phê, tiền của đuề huề, tiêu xài thả ga, hốt vàng thiên hạ vào nhà, công danh sự nghiệp phất lên như Phượng Hoàng tung cánh - Ảnh 1
Con giáp may mắn này được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù gặp khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua ngoạn mục, vận trình hanh thông, công danh phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hiền lành, nhân hậu lại biết cách đối nhân xử thế nên Thìn gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền ùn ùn chui vào túi chính là vận số trời đã an bài cho Thìn. Chỉ cần vững vàng vượt qua nghịch cảnh, phấn đấu không ngừng thì tử vi ngày 20/9 của Mùi sẽ thăng hoa rực rỡ.

Đường tài lộc của người tuổi Thìn sẽ khởi sắc hơn vào ngày này. Vận trình của Thìn từ đây ngày một lên hương. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, giữ vững tinh thần thì sẽ thành công hơn nữa trong công việc. Thu nhập cũng vì vậy mà tăng lên khá nhiều.

Tài lộc dư dả, phất lên phát tài. Con giáp được cấp trên nhìn nhận năng lực, ngoài ra cách đối nhân xử thế của con giáp này cũng rất được lòng mọi người xung quanh nên thuận lợi thăng tiến. Con giáp biết tận dụng cơ hội này để phát huy tối đa khả năng của mình. Vận tài lộc của con giáp trở nên hưng thịnh, Thìn có của ăn của để, tiền của phủ phê.

Chúc mừng 3 con giáp 'trúng số độc đắc' vào đúng ngày 20/9/2022, lộc lá phủ phê, tiền của đuề huề, tiêu xài thả ga, hốt vàng thiên hạ vào nhà, công danh sự nghiệp phất lên như Phượng Hoàng tung cánh - Ảnh 2
Đường tài lộc của người tuổi Thìn sẽ khởi sắc hơn vào ngày này, vận trình của Thìn cũng từ đây ngày một lên hương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn có tính cách nhân hậu, độ lượng. Dù trong công việc hay trong cuộc sống, người tuổi Dậu đều cho thấy tính cách cương nghị, sống chân thành. Vì vậy mà họ được nhiều người tin tưởng. Trải qua những thăng trầm trong công việc và trong cuộc sống, đúng ngày 20/9, người tuổi Dậu sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Con giáp đón nhận nhiều hỷ sự. Đường sự nghiệp hanh thông, Dậu có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị. Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì Dậu có nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ.

Dậu sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Điều mà người tuổi Dậu cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho.

Chúc mừng 3 con giáp 'trúng số độc đắc' vào đúng ngày 20/9/2022, lộc lá phủ phê, tiền của đuề huề, tiêu xài thả ga, hốt vàng thiên hạ vào nhà, công danh sự nghiệp phất lên như Phượng Hoàng tung cánh - Ảnh 3
Con giáp đón nhận nhiều hỷ sự, đường sự nghiệp hanh thông, Dậu có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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