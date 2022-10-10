Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa ngày 11/10/2022, 3 con giáp rũ bùn đón thành công, tiền đồ xán lạn, một bước thành danh

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 11:48

Tử vi 12 con giáp có nói, đúng 11 giờ trưa ngày 11/10/2022, 3 con giáp này mở ra giai đoạn hoàng kim của đời mình, tài lộc đầy tay, chạm đến đỉnh cao danh vọng.

Tuổi Tỵ

Đúng 11 giờ trưa ngày 11/10/2022, tuổi Tỵ bước vào giai đoạn sôi động, ẩn chứa nhiều cơ hội đổi đời bất ngờ. Khi bước chân vào lĩnh vực mới, con giáp này có đôi chút lúng túng song một khi đã đi sâu vào thì luôn hiểu cặn kẽ và kết quả đạt được khiến người khác phải dè chừng.

Theo tử vi 12 con giáp, đường tài lộc của người cầm tinh con Rắn là vô cùng vượng phát. Cộng thêm việc chi tiêu thông minh mà bản mệnh luôn có hầu bao rủng rỉnh. Nghề tay trái bắt đầu kiếm ra tiền lại mang về một khoản thu không nhỏ.

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa ngày 11/10/2022, 3 con giáp rũ bùn đón thành công, tiền đồ xán lạn, một bước thành danh - Ảnh 1
Đúng 11 giờ trưa ngày 11/10/2022, tuổi Tỵ bước vào giai đoạn sôi động, ẩn chứa nhiều cơ hội đổi đời bất ngờ. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận tài lộc của người tuổi Mão vào đúng 11 giờ trưa ngày 11/10/2022, tiền bạc ào ào đổ về túi. Nếu con giáp này theo lĩnh vực kinh doanh thì doanh thu tăng đột biến, có người may mắn trúng thưởng. Thế nhưng đừng vội nghĩ đến cách tiêu nhé vì tiền nhiều đến mấy nhưng chỉ cần vung tay một chút là đã hao hụt.

Đường tình duyên của tuổi Mão khởi sắc rõ rệt nhờ ngũ hành Hỏa sinh Thổ. Con giáp này có thể nhận được nhiều lời tỏ tình từ những người khác phái, cộng thêm các mối quan hệ hài hòa càng giúp vận đào hoa vượng, được nhiều người đem lòng thương mến.

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa ngày 11/10/2022, 3 con giáp rũ bùn đón thành công, tiền đồ xán lạn, một bước thành danh - Ảnh 2
Vận tài lộc của người tuổi Mão vào đúng 11 giờ trưa ngày 11/10/2022, tiền bạc ào ào đổ về túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 11 giờ trưa ngày 11/10/2022 là thời điểm rất tốt đẹp với người tuổi Sửu, sự nghiệp của họ ổn định, vững chắc, đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Đây là thời gian bùng nổ nhất của người tuổi Sửu, bạn nên tranh thủ thời điểm hoàng kim này để nỗ lực hết sức, nhất định sẽ đạt thành tựu.

Theo tử vi 12 con giáp, bề trên đã chỉ đích danh Sửu là con giáp được đón phúc phần dồi dào nhất. Làm gì được nấy, làm một hưởng mười, thu nhập tăng đột biến mà chẳng phải tốn nhiều công sức. Đặc biệt thời điểm cuối tháng, họ sẽ càng gặt hái nhiều tài lộc, tiền tài rủng rỉnh chẳng ai bằng.

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa ngày 11/10/2022, 3 con giáp rũ bùn đón thành công, tiền đồ xán lạn, một bước thành danh - Ảnh 3
Đúng 11 giờ trưa ngày 11/10/2022 là thời điểm rất tốt đẹp với người tuổi Sửu, sự nghiệp của họ ổn định, vững chắc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, thứ Ba ngày 11/10/2022, Thần Tài lâm môn, Cát Tinh phù trợ, 3 con giáp mở cửa đón bình minh, sự nghiệp thăng hạng, giàu sang như ý

Sau ngày mai, thứ Ba ngày 11/10/2022, Thần Tài lâm môn, Cát Tinh phù trợ, 3 con giáp mở cửa đón bình minh, sự nghiệp thăng hạng, giàu sang như ý

Theo tử vi 12 con giáp, sau ngày mai, thứ Ba ngày 11/10/2022, 3 con giáp này đón Thần Tài và Cát Tinh đến nhà, giàu càng thêm giàu, công danh thành toại.

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