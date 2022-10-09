Đúng 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12/10), Thần Tài sánh bước, Quý Nhân lâm môn, 3 con giáp làm chơi ăn thật, phát tài tới tấp, giàu có thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 23:08

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12/10), 3 con giáp xòe tay hứng lộc, giàu càng thêm giàu, ăn nên làm ra, sự nghiệp ưu tú.

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người hoạt bát, vui vẻ, luôn có tinh thần lạc quan, yêu đời, gặp việc khó khăn chông gai thì luôn tìm cách để giải quyết chứ không bỏ trốn hay buồn bã. So với những con giáp khác, người tuổi Ngọ có ý chí kiên cường, luôn cầu tiến trong cuộc sống, nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công.

Đúng 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12/10), tuổi Ngọ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Vì vậy, tuổi Ngọ cần mở lòng, đón nhận mọi thứ thì có thể đổi đời trong chớp mắt. Từ giờ đến cuối năm, chỉ cần tuổi Ngọ vẫn giữ vững tinh thần kiên định, luôn chăm chỉ và cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ được quả ngọt xứng đáng.

Đúng 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12/10), Thần Tài sánh bước, Quý Nhân lâm môn, 3 con giáp làm chơi ăn thật, phát tài tới tấp, giàu có thành đại gia - Ảnh 1
Đúng 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12/10), tuổi Ngọ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12/10), người tuổi Sửu sẽ phải bất ngờ với chính sự may mắn, hanh thông của mình. Bản mệnh vốn là con giáp chăm chỉ hiền lành, làm việc luôn nỗ lực. Với bản mệnh, những khó khăn không thể khiến bản thân nản lòng.

Theo tử vi 12 con giáp, công việc của người tuổi Sửu sẽ có những bước tiến nhất định. Sự nỗ lực trong thời gian trước sẽ được đền đáp xứng đáng. Về tiền bạc, đây được cho là một năm đầy những niềm vui với con giáp này. Công việc hanh thông cũng là một phần giúp tiền bạc của người tuổi Sửu rủng rỉnh.

Đúng 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12/10), Thần Tài sánh bước, Quý Nhân lâm môn, 3 con giáp làm chơi ăn thật, phát tài tới tấp, giàu có thành đại gia - Ảnh 2
Đúng 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12/10), người tuổi Sửu sẽ phải bất ngờ với chính sự may mắn, hanh thông của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Tý có tài lãnh đạo, luôn có những đóng góp độc đáo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Những ngày vừa qua liên tục bị hung tinh đeo bám, tiểu nhân ngáng đường nên công việc trì trệ, khó khăn chồng chất. Đúng 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12/10), con giáp tuổi Tý sẽ lấy lại những gì đã mất, tài vận không ngừng tăng lên.

Đúng 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12/10), Thần Tài sánh bước, Quý Nhân lâm môn, 3 con giáp làm chơi ăn thật, phát tài tới tấp, giàu có thành đại gia - Ảnh 3
Đúng 3 ngày đầu tuần (10, 11, 12/10), con giáp tuổi Tý sẽ lấy lại những gì đã mất, tài vận không ngừng tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (10/10 - 12/10), Kim Tài báo hỷ, Thái Tinh song hành, 3 con giáp tài lộc thênh thang, giàu có hơn người

Tử vi 3 ngày đầu tuần (10/10 - 12/10), Kim Tài báo hỷ, Thái Tinh song hành, 3 con giáp tài lộc thênh thang, giàu có hơn người

Theo dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (10/10 - 12/10), 3 con giáp may mắn có sự phù trợ từ Kim Tài và Thái Tinh nên vô cùng may mắn, sự nghiệp suôn sẻ, tài chính lên hương, ăn nên làm ra.

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