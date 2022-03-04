Chúc mừng 3 con giáp số đỏ nhất ngày thứ Bảy (5/3): Tuổi Thân tin vui đến dồn dập, Tý phát tài nhanh chóng, Dậu nhận khoản tiền lớn

Tuổi Dậu may mắn trong công việc nhờ Chính Quan chiếu mệnh. Bạn tự biết rằng nếu mình muốn đạt được cái gì thì mình phải nỗ lực vì nó. Chẳng có thành công nào từ trên trời rơi xuống cả. Phong cách làm ăn khiến mọi người phải ngưỡng mộ.

Nhưng tình cảm gặp ngũ hành Mộc khắc Kim nên không được như ý. Con cái chịu nhiều sự quản thúc từ cha mẹ, dễ gây ra ức chế, hư hỏng. Bạn và người ấy nên cùng nhau tìm kiếm những khởi đầu mới. Đừng để mối quan hệ này đi vào ngõ cụt của sự nhàm chán.

Tuổi này đừng để người khác động đến tiền của mình kẻo lại mang họa vào người. Trong công việc làm ăn, đây là lúc tuổi Dậu nên hết sức thận trọng với mọi vấn đề liên quan đến tài chính.

Tuổi Thân

Thân là một trong 3 con giáp may mắn vào cuối tuần này. Theo tử vi, Thân có quý nhân giúp đỡ nên khá vượng. Con giáp này có nhiều cơ hội thuận lợi trong quá trình làm việc nên dễ dàng vượt qua được những khó khăn, trở ngại trước mắt.

Nhờ đó mà Thân thêm tự tin hơn. Hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện sức mạnh của mình. Nếu làm tốt, con giáp này có thể đạt được những thành tựu rực rỡ.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sự giúp đỡ của quý nhân hay may mắn chỉ là yếu tố phụ. Quan trọng là Thân có tinh thần nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ thì không có gì là không thể. Vì vậy, hãy cứ tin tưởng vào con đường mình đã chọn.

Vào cuối tuần này đường tình duyên của Thân vượng sắc. Người còn độc thân nên nắm lấy cơ hội, đừng để mình bỏ lỡ yêu thương.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý bẩm sinh thông minh, sáng suốt, đầu óc rất linh hoạt, đặc biệt họ cũng là những người mang số mệnh vượng phu ích tử, bất kể làm việc gì cũng có quý nhân đến giúp đỡ, nhờ vậy mà mọi việc thuận lợi từng ngày, tài vận và sự nghiệp đều hanh thông.

Sự thông minh của tuổi Tý nếu chỉ sử dụng ngồi một chỗ thì hơi uổng phí, vì vậy người tuổi Tý phải bước ra ngoài giao du, tạo nhiều mối quan hệ, nếu làm được chuyện đó thì cuộc sống xác định thăng hoa không ai sánh bằng.

Với sự chiếu cố nồng hậu của Thần Tài, bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Tý sẽ kiếm được bộn tiền, thu hoạch may mắn và giàu có lên từng ngày.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo