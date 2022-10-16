Chúc mừng 3 con giáp may mắn năm 2023, Thần tài gọi tên không dứt, Quý nhân lần lượt chống lưng

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 10:00

Thần tài gọi tên 3 con giáp này trong năm 2023.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 2023 của 12 con giáp, người tuổi Tuất có con đường sự nghiệp phát triển hanh thông bởi bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn bè, đồng nghiệp tốt. Những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích, để bạn có thể vượt qua khó khăn. 

 

Muốn hợp tác với bạn gia tăng ổn định. Bạn biết phát huy thế mạnh của bản thân nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc giúp bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể như bạn.

 

Xét trên phương diện tình cảm của tử vi tuổi Tuất 2023, người độc thân tự tin thể hiện cá tính của mình nên có thể gây ấn tượng tốt với các đối tượng gặp gỡ. Chỉ cần đôi bên chân thành với nhau thì việc kéo gần mối quan hệ chẳng còn gì khó khăn.

 

Còn với những ai đang ấp ủ trong lòng bóng hình của một người nào đó, bạn cũng có thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm với đối phương. Hãy dũng cảm và chân thành với tình cảm của mình, rồi bạn sẽ khiến người ấy rung động.

Tuổi Tỵ

Đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Top 5 con giáp may mắn về tài lộc thuộc về người tuổi Tỵ. Theo lá số tử vi năm 2023, việc làm ăn kinh doanh buôn bán của nam nữ sinh năm này dễ thay đổi và nhận được nhiều cơ hội có thêm công việc khác. Nhờ vậy, tiền bạc cũng kiếm được không ít từ nhiều nguồn khác nhau. 

Năm nay, người tuổi Tỵ có ý định đầu tư hùn vốn làm ăn thì nên kết hợp với người hợp tuổi như tuổi Sửu hoặc tuổi Dậu. Bởi họ sẽ giúp cho bản mệnh thêm phần may mắn và thuận lợi hơn trong công việc. Xuất hành đi lại được quý nhân nâng đỡ nên thuận thành, ngoại giao ký kết được nhiều hợp đồng, có tài có lộc đưa tới. 

Tuổi Sửu

Xin chúc mừng tuổi Sửu vì bạn là con giáp may mắn năm 2023. Bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa. 

 

Tử vi tuổi Sửu 2023 cho thấy, trên phương diện sự nghiệp, nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách thì bạn sẽ vừa tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá, vừa dần khẳng định được vị thế của mình. 

Chúc mừng 3 con giáp may mắn năm 2023, Thần tài gọi tên không dứt, Quý nhân lần lượt chống lưng - Ảnh 1

Các hoạt động cầu tài cũng diễn ra thuận lợi trong năm 2023 này, nhờ vậy mà người kinh doanh buôn bán trở nên rủng rỉnh hơn hẳn. Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc khiến bạn choáng ngợp. Hãy bình tĩnh để có thể cân nhắc xem đâu là cơ hội phù hợp nhất với mình.

 

Trên phương diện tình cảm, người độc thân sẽ sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình nếu bạn chịu mở lòng. Tất nhiên, bạn vẫn cần thời gian tìm hiểu và xem xét cẩn thận về đối phương, nhưng đừng quá khắt khe kẻo bỏ lỡ người thật sự quan tâm tới mình.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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