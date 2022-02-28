Chúc mừng 3 con giáp liên tục đón vận may khi bước sang ngày 1/3, tiền bạc chảy vào túi không ngừng, tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 28/02/2022 11:30

Vừa bước qua ngày 1/3 là 3 con giáp này thu được rất nhiều lợi nhuận, tiền bạc bằng cả tháng kiếm được.

TUỔI NGỌ

Tuổi Ngọ may mắn hơn người khi bước qua 0h ngày 1/3 trở đi. Bản mệnh có thể nhận tin vui về tiền bạc. Tài khoản của bạn cứ liên tục thay đổi vì đóng góp mà bạn đã mang lại, có người còn vì cảm thấy biết ơn bạn mà trao quà. Đó là vì bạn đã giúp đỡ họ rất nhiều trong cuộc sống, công việc.

Tài chính khá tốt càng khiến bạn muốn đầu tư. Và một quyết định sáng suốt, bạn đã chọn đúng ngành đúng nghề, mang lại may mắn cho bản thân và những người thân của bạn. Trong thời gian này, bạn cần phải chỉnh chu hơn nữa về thái độ với mọi người, đừng xuề xòa quá gây hiểu lầm nhé. 

Chúc mừng 3 con giáp liên tục đón vận may khi bước sang ngày 1/3, tiền bạc chảy vào túi không ngừng, tình duyên rực rỡ - Ảnh 1
Tuổi Ngọ may mắn hơn người khi bước qua 0h ngày 1/3 trở đi - Ảnh: Internet

TUỔI DẦN

Dần là người vô cùng chăm chỉ, chịu khó, học hành cũng rất nghiêm túc. Có gì chưa rõ sẽ hỏi và đây là con giáp mạnh mẽ nhất trong số 12 con giáp. Tử vi cho thấy rõ, bước qua ngày 1/3, vận may công việc ập tới nhiều vô kể khiến bạn trở tay không kịp.

Đối tác kí kết hợp đồng giá trị lớn giúp bạn đại thắng trong cuộc đua cạnh tranh doanh số. Vậy là đương nhiên tiền bạc cũng từ đó chảy về túi bạn rồi. Tình cảm dạt dào, cần chăm sóc bản thân và người ấy nhiều hơn nữa nhé. Đây là người cực kì tâm đầu ý hợp.

Chúc mừng 3 con giáp liên tục đón vận may khi bước sang ngày 1/3, tiền bạc chảy vào túi không ngừng, tình duyên rực rỡ - Ảnh 2
Bước qua ngày 1/3, vận may công việc ập tới nhiều vô kể khiến bạn trở tay không kịp - Ảnh: Internet

TUỔI HỢI 

Hợi vốn thông minh lanh lợi, làm việc chuyên nghiệp nên con giáp này đi đâu cũng gây được ấn tượng. Cách làm việc mang lại hiệu quả tức thì giúp họ luôn khẳng định được bản thân, các đối tác cũng muốn kết hợp nhanh chóng.

Tinh thần này khiến cho thời gian từ ngày 1/3 trở đi cực kì hanh thông đối với tuổi Hợi. Kinh doanh phát đạt, đơn hàng về ầm ầm, bạn nhận được nhiều sự tín nhiệm và có khả năng được thăng chức. Tình cảm cũng thăng hoa, đối phương có vẻ như đã thực sự biết quan tâm bạn nhiều hơn rồi, chỉ chờ câu phía bạn đáp lại mà thôi. Đây là một mối quan hệ cần nghiêm túc hết mình nhé!

Chúc mừng 3 con giáp liên tục đón vận may khi bước sang ngày 1/3, tiền bạc chảy vào túi không ngừng, tình duyên rực rỡ - Ảnh 3
Từ ngày 1/3 trở đi, mọi việc đều cực kì hanh thông đối với tuổi Hợi - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (28/2 - 6/3): Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, trả sạch nợ nần, may mắn thẳng tiến

Tử vi tuần mới (28/2 - 6/3): Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, trả sạch nợ nần, may mắn thẳng tiến

Dù không biết người khác khó khăn thế nào trong 2 ngày cuối tuần nhưng 3 con giáp này cứ phải ăn mừng vì vận may đến với mình thật bất ngờ.

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