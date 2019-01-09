Chúc mừng 3 con giáp được quý nhân đổ tiền vào nhà, vận may theo chân trong 2 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 09/01/2019 05:30

Từ giờ đến cuối tuần, những con giáp này gặp nhiều vận may, bạc tiền càng dồi dào. Quý nhân luôn hỗ trợ họ, nhất là vào 2 ngày cuối tuần, đặc biệt hanh thông mọi điều!

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có ngày thứ 7 bạc tiền suôn sẻ, làm đâu thắng đó. Họ có cá tính và niềm tin nên chuyện gì cũng thành công, không cần sự giúp sức từ ai khác. Sức khỏe của con giáp này cũng rất tốt, tâm trạng vui vẻ. Phúc khí sẽ đến tận nhà, chuyện tình duyên cũng nhiều tin vui.

Chúc mừng 3 con giáp được quý nhân đổ tiền vào nhà, vận may theo chân trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh 1
Người tuổi Dậu có ngày thứ 7 bạc tiền suôn sẻ, làm đâu thắng đó - Ảnh minh họa: Internet

Ngày chủ nhật của người tuổi Dậu cũng khá hanh thông, nhất là về công việc. Họ được tăng lương hay thăng chức, dù sẽ phải thêm một vài việc khó nhọc nhưng đây sẽ là cơ hội lớn trong sự nghiệp của con giáp này.

Tuổi Mão

Tài lộc sẽ là điểm sáng nhất trong vận trình của người tuổi Mão tuần này. Bản mệnh được thần tài giúp sức, con đường kiếm tiền ngày một suôn sẻ. Nhất là hai ngày cuối tuần, may mắn tài lộc càng nở rộ. Dù vậy, những kế hoạch dự định của người tuổi Mão nên thực hiện từ đầu tuần sẽ càng mang đến nhiều tài lộc, vận may hơn.

Chúc mừng 3 con giáp được quý nhân đổ tiền vào nhà, vận may theo chân trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh 2
Tài lộc sẽ là điểm sáng nhất trong vận trình của người tuổi Mão tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường tài lộc của người tuổi Thìn vô cùng tốt đẹp, họ có cơ hội kiếm tiền dễ dàng. Không có khó khăn vất vả nào có thể ngăn người tuổi Thìn gặt hái thành công trong tương lai.

Chúc mừng 3 con giáp được quý nhân đổ tiền vào nhà, vận may theo chân trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh 3
Đường tài lộc của người tuổi Thìn vô cùng tốt đẹp, họ có cơ hội kiếm tiền dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này lên như diều gặp gió. Công việc thuận lợi, có được nhiều hợp đồng lớn, nhận được sự tín nhiệm ngợi khen từ cấp trên. Từ đây, người tuổi Thìn nên mạnh dạn nhận thêm công việc mới, và khi làm tốt sẽ được đền đáp xứng đáng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Trong năm 2019 có 3 con giáp bùng nổ về tài vận lẫn sự nghiệp, trong 10 thì hết 9 người giàu có, con đường đầy hoa đang chờ

Trong năm 2019 có 3 con giáp bùng nổ về tài vận lẫn sự nghiệp, trong 10 thì hết 9 người giàu có, con đường đầy hoa đang chờ

Tử vi học có nói, bước qua năm 2019 tới đây, sẽ có 3 con giáp được thần tài và thần may mắn chiếu cố hết mình. Đây là giai đoạn mà tài vận và sự nghiệp của 3 con giáp này bùng nổ, nếu biết nắm bắt cơ hội thì việc trở thành đại gia chỉ trong tầm tay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu 2019 con giáp may mắn 2019 con giáp 2019

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 40 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 15 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 41 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 54 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 46 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi