Chú ý đúng 16h chiều thứ 7 (23/7) Thần Tài gõ cửa: 3 con giáp mở cửa đón lộc vào nhà, mọi sự hanh thông, trăm bề thuận phát, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tuổi Dậu là những người lạc quan, vui vẻ và yêu đời. Họ cũng thông minh, nhanh trí như những chú khí vậy. Con giáp này mang số mệnh giàu sang, phú quý. Dù xuất thân trong những gia đình nghèo, họ vẫn không ngừng vươn lên để cải thiện cuộc sống.

Sau nhiều khó khăn, chật vật, họ từng bước vươn lên chứng tỏ khả năng của bản thân và được cấp trên trọng dụng. Ngoài ra, người cầm tinh con khỉ cũng có vận đào hoa đỏ thắm. Trong thời gian tới, người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình.

Đúng 16h chiều mai, người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Khi cơ duyên đến, họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền.

Tuổi Mão

Người cầm tinh những chú mèo thường có cuộc sống thuận lợi về tài chính. Họ có thể sống một cuộc sống vô tư, vô lo nhưng tất cả dựa trên sự nỗ lực của bản thân.

Ảnh minh họa

Theo tử vi, 16h chiều thứ 7 (23/7) tuổi Mão sẽ bước sang trang mới của đời mình. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như bản mệnh mong muốn.

Đường tài lộc của tuổi Mão trong tháng này vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thường rất tài năng, thông minh và làm việc hiệu quả. Họ có thể tập trung toàn bộ tâm trí và cơ thể vào công việc, không ngừng chấp nhận thử thách và tìm kiếm cơ hội. Đặc biệt, khi đứng trước các vấn đề công việc, người tuổi Thân thường thể hiện trạng thái rất tích cực, dù có gặp phải khó khăn thăng trầm nào đó cũng không dễ dàng bỏ cuộc.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, với đầu óc nhanh nhạy và những ý tưởng sáng suốt, họ cũng có thể bày tỏ ý kiến của mình đúng lúc, nắm bắt thành công vụt qua và được quý nhân ủng hộ.

Vào 16h chiều thứ 7 (23/7) những người thuộc con giáp này cũng sẽ đón một làn sóng may mắn và phước lành, gặt hái được sự thăng tiến, tiếp tục được quý nhân phù trợ. Quan trọng hơn cả là họ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân trong sự nghiệp. Đây chính là tiền đề để gia tăng giá trị bản thân, đạt được những bước tiến lớn trên con đường công danh, đem lại phú quý lâu dài và bền vững.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.