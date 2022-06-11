Chọn mặt gửi vàng với danh hiệu "ế quanh năm" cho các con giáp lận đận tình duyên này

Thông minh, lanh lợi và khá tinh ranh, người tuổi Tý rất kén chọn trong tình yêu. Chính vì thế, họ đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội để có thể nắm bắt được tình yêu chân chính của đời mình.

Với họ, yêu là phải mang đến cho nhau cảm giác mới lạ, không bị nhàm chán. Khi phát hiện thấy mối quan hệ giữa họ và nửa kia không còn như trước, con giáp này sẵn sàng dứt áo ra đi để tìm nguồn cảm hứng mới. Thế mới nói, người tuổi Tý khá vất vả và lận đận về đường tình duyên, thông thường kết hôn khá muộn.

Nhắc đến tuổi Dần, người ta đã nghĩ ngay đến một con giáp cực mạnh mẽ. Cũng chính vì tính cách đó, mà người tuổi Dần khá lận đận trong đường tình duyên. Bởi đơn giản, bạn quá xem trọng bản thân, cái tôi quá lớn cùng với việc thích áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Lâu dần, điều đó mang đến cảm giác khó thở, gò bó cho đối phương.

Và dù khi bắt đầu, tình yêu vô cùng cuồng nhiệt, nồng cháy, bạn cũng dành hết con tim si tình để yêu hết mình.

Nhưng chẳng mấy khi hành trình hạnh phúc của bạn chịu dừng lại ở một trạm, mà phải qua đôi lần lên tàu rời bến.

Tuổi Mão

Đường tình duyên của tuổi Mão, đặc biệt là phụ nữ có thể hơi lận đận. Nguyên nhân được đưa ra là bởi phụ nữ tuổi Mão quá thông minh, quá mạnh mẽ , thêm vào đó lại có tinh thần cầu toàn, cầu tiến rất cao. Những phụ nữ này nhờ đặc điểm tính cách trời phú cho mà có nhiều khả năng thành công trong công việc mình lựa chọn.

Nhưng cũng có thể vì đó, họ thường có tiêu chuẩn người bạn đời phải thành công hơn, giỏi giang hơn, hay như cách nói bình dân, họ kén chọn; và cũng có đôi khi họ chỉ đơn giản muốn được tự do để tiếp tục những đam mê của mình thay vì vướng bận chồng con. Chính vì thế mà ở tuổi 30 những con giáp nữ tuổi Mão vẫn một mình đơn phương độc mã, một mình một chiến tuyến.

Nhưng nói vậy không có nghĩa những phụ nữ tuổi này không thể kết hôn. Với yêu cầu cao và khả năng của mình, khi kết hôn, họ sẽ là những người biết bảo vệ hạnh phúc, gia đình của mình, cũng như cùng chồng “xông pha” xã hội.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!