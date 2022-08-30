Chịu khó vượt qua ngày cuối cùng tháng 8, đá bay vận xui, kiệu 8 người khiêng rước may mắn, vác 88 bao tiền về nhà, giàu có ai cũng ganh tỵ

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 09:30

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào may mắn, giàu có khi bước qua được ngày cuối cùng của tháng 8 nhé!

Chịu khó vượt qua ngày cuối cùng tháng 8, đá bay vận xui, kiệu 8 người khiêng rước may mắn, vác 88 bao tiền về nhà, giàu có ai cũng ganh tỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ khá khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Trong cuộc sống, con giáp này là người khá nhanh nhẹn, quyết đoán.

Cuối tháng 8, người tuổi Tỵ có tài lộc vượng phát. Người làm ăn kinh doanh được dự đoán sẽ thu nhiều lợi nhuận. Trong khi đó, người đi xa cũng nhận được tin vui, thu về nhiều thành quả.

Người làm công ăn lương nhận được thêm dự án, công việc, phát triển nghề tay trái. Những khoản đầu tư của con giáp tuổi Tỵ trong thời gian này cũng bắt đầu sinh lời, mang đến cho họ thu nhập dồi dào.

Tuổi Mùi

Nười tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng. Tuy nhiên, họ lại là người thiếu quyết đoán. Trước cơ hội, họ sợ rủi ro nên thường chần chừ.

Cuối tháng 8, con giáp tuổi Mùi có thêm cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Thái độ cầu thị của họ giành được sự đánh giá cao từ lãnh đạo. Con giáp tuổi này cần chăm chỉ, chỉn chu hơn nữa trong công việc. Đây cũng là bí quyết để họ có cơ hội thăng tiến, từ đó kiếm thêm thu nhập.

Những người làm kinh doanh sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng. Công việc của họ sau thời gian trì trệ, giờ đã phát triển thuận lợi, mang về nguồn thu tương đối lớn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là người biết người, biết ta. Dù tài năng hơn người nhưng họ sống rất giản dị, khiêm tốn. Họ theo đuổi sự hoàn hảo và luôn đặt ra cho bản thân và những người làm việc với mình tiêu chuẩn cao.

Cuối tháng 8, con giáp tuổi Mão có tài lộc vượng, sự nghiệp hanh thông. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ trúng quả đậm, công việc làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh.

Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi thì mùa màng tươi tốt, vật nuôi khỏe mạnh. Công việc, sự nghiệp có nhiều khởi sắc khiến con giáp này vô cùng phấn chấn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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