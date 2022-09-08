Người làm đầu tư, kinh doanh cần phải quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội. Dần có tài nên không cần sợ khó khăn. Ngược lại, khó khăn là dấu hiệu dự báo một khoản lời lãi đang kể đang hứa hẹn ở phía trước.

Chuyện làm ăn, kinh doanh của Dần kể từ ngày 15/9 này có dấu hiệu phát triển tích cực. Thời điểm này rất thích hợp để Dần hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô kinh doanh của mình.

Người tuổi Thìn thông minh, nhanh nhẹn, có khả năng ứng biến cao và rất có duyên với kim tiền nên con giáp này thường có được cơ hội làm giàu nhanh chóng.

Với người làm công ăn lương, túi tiền rủng rỉnh là nhờ bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Khoản tiền lương, tiền thưởng nóng là hoàn toàn xứng đáng với những gì Dần đã bỏ ra. Lúc này Dần có thể tự thưởng cho bản thân để khuyến khích tinh thần làm việc, song đừng nên vung tay quá trớn, mua những món hàng vượt khả năng chi trả của mình.

Tử vi cho biết, kể từ ngày 15/9 này vận may liên tiếp kéo đến với con giáp Thìn. Người tuổi Thìn từ đây trở đi làm việc gì cũng thuận lợi, hanh thông, đi đến đâu cũng kiếm được tiền, làm gì cũng thu về lợi nhuận. Đặc biệt, sự nghiệp cũng vô cùng thành công. Bản mệnh vốn rất linh hoạt, có thể giải quyết công việc một cách nhanh chóng, không bị tình thế làm nao núng. Bởi vậy, cơ hội làm giàu luôn nằm trong tay tuổi Thìn. Nhất định con giáp này sẽ vượt qua khó khăn để có được sự giàu sang, phú quý.

Có thể nói những tháng cuối năm 2022 là thời điểm “công thành danh toại, giàu sang phú quý” của con giáp này.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày 15/9 trở đi, người tuổi Mão sẽ đón nhiều tin mừng trên phương diện tiền bạc. Bản mệnh bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi hơn người, thậm chí có khả năng thu về khoản tiền lời lãi lớn hơn dự tính.

Người làm kinh doanh có thể gặp được những đối tác và khách hàng triển vọng, đôi bên có chung mục tiêu và hợp tác ăn ý với nhau ngay từ đầu, nhờ vậy mà nhiều tranh cãi, bất đồng được giảm bớt, cơ hội kiếm về tiền bạc rủng rỉnh tăng lên đáng kể.

Không chỉ vậy, Mão còn được giới thiệu những mối đầu tư hứa hẹn. Nếu đó là lĩnh vực mới mẻ Mão sẽ được quý nhân chỉ dẫn đường đi nước bước, thu về lợi nhuận bước đầu.

Với những người giàu kinh nghiệm, bản mệnh nhận định được đâu là mối đầu tư chính xác, nhờ vậy mà đem về cho bản thân một khoản lời lãi đáng kể.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm