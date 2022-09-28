Đúng vào 23h59p ngày 28/9, được Tam hợp chiếu cố, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, tiền vô nhiều như nước, giàu có bất ngờ
- Tử vi tuần đầu tiên của tháng 9 Âm: Phúc khí suy giảm, Hung tinh cản đường, 3 con giáp dễ gặp áp lực chồng chất, sự nghiệp khó thăng tiến, tiểu nhân hãm hại, thu không đủ chi, cần phải cẩn trọng
- Chính xác 99%: Bước qua ngày 1/9 Âm lịch, TÀI LỘC LEO THANG, 3 con giáp được Trời phú cho mệnh giàu sang phú quý, làm ăn đâu thắng đó, vận trình trải đầy hoa hồng, như ý cát tường trong tháng mới
Tuổi Mùi
Thực Thần phù trợ vào đúng 23h59p hôm nay, người tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập cho mình. Con giáp này tìm được một công việc mới hoặc kiếm thêm nghề phụ bên ngoài, hướng đầu tư đúng đắn nên nguồn thu nhập dồi dào hơn hẳn, không phải lo lắng chuyện chi tiêu nhiều nữa. Mùi còn được giới thiệu cho những mối làm ăn lớn, hợp tác với những khách hàng tiềm năng, lại khá phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân nên thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi Mùi thực hiện các tính toán đầu tư cũng như mở rộng quy mô làm ăn hiện tại. Bản mệnh có thể sẽ khá vất vả nhưng bù lại thu hoạch không tồi, nếu cố gắng thì nhất định sẽ nhận được nhiều thứ giá trị hơn cả. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, thưởng.
Tuổi Ngọ
Đúng 23h59p ngày 28/9/2022, người tuổi Ngọ nằm trong danh sách những con giáp phát tài phát lộc bậc nhất. Đường tài lộc của Ngọ đang có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là những người làm kinh doanh, buôn bán thì càng có lợi. Nhờ vận may trời cho, Ngọ làm gì cũng thành công, thuận buồm xuôi gió. Được Thần Tài "chấm sổ", con giáp này sẽ đón nhận nhiều tin vui trong thời gian tới. Người tuổi Ngọ sẽ giành lại được thế mạnh về tài lộc của mình, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh hơn người. Nhất là những người làm ăn kinh doanh thì trong thời gian này có thể kiếm được những hợp đồng tiền tỷ. Chuyện hợp tác kinh doanh suôn sẻ, có thể tiến hành đầu tư để sinh lời. Đây chính là khoảng thời gian mà tuổi Ngọ có thể cải tử hoàn sinh vượt qua những khó khăn của mình.
Tuổi Dần
Vào ngày 28/9 lúc 23h59p là thời điểm khá tốt đẹp và may mắn với người tuổi Dần. Vận thế của con giáp này thịnh phát, đẩy lùi hết “âm khí”. Chỉ cần ra khỏi nhà, tuổi Dần liền gặp được quý nhân, vận may tài lộc và phú quý. Theo tử vi, tuổi Dần được quý nhân giúp sức như cá gặp nước, sự nghiệp thăng tiến leo thang. Con giáp này nếu đang là nhân viên bình thường thì có khả năng được cân nhắc vị trí cao hơn. Tuổi Dần kinh doanh tài lộc hồng phát, nhiều khoản lợi nhuận kếch xù nhẹ nhàng bay vào túi. Bản mệnh còn có cơ hội gặp được quý nhân trợ giúp, người này sẽ mở ra nhiều cơ hội sự nghiệp, tài lộc hoặc kinh doanh cho những chú Hổ. May mắn ập đến, nếu con giáp biết nắm bắt cơ hội, tài lộc nở rộ, kết quả giàu có không biết bao nhiêu người phải ghen tị.
*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm