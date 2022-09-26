Tháng 9 âm lịch sẽ là thời điểm vàng cho 3 con giáp sau đây khi liên tục đón nhận nhiều tài lộc, vận trình tươi sáng

Tuổi Dần Bước sang tháng mới, người tuổi Dần có một tháng nhiều may mắn và thuận lợi ở mọi phương diện. Sự nghiệp tiến triển tốt đẹp, hoàn thành mục tiêu cả ngắn và dài hạn. Khối lượng công việc tuy nhiều và áp lực song vẫn được bạn giải quyết đâu ra đó, kết quả đạt được khá mãn nguyện. Bạn mệnh hãy chủ động nắm bắt cơ hội để đưa ra đề xuất tăng lương hợp lý, có tính thuyết phục cao. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến khi thể hiện được năng lực cá nhân lẫn tài dẫn dắt nhóm trong công việc. Vận trình tài lộc tươi sáng, con giáp này không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Dù thu nhập chính không tăng thì những khoản thu khác cũng khởi sắc giúp tuổi Dần có thể thoải mái chi tiêu, không phải nghĩ ngợi “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”. Tài vận tiếp tục tăng tiến, nhất là các khoản thu nhập ngoài luồng. Bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao. Con giáp này nên tận dụng hết mọi khả năng mình có để không bỏ phí cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, bạn cũng nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, đừng tùy tiện tiêu pha theo ý thích.

Bước sang tháng mới, người tuổi Dần có một tháng nhiều may mắn và thuận lợi ở mọi phương diện. Sự nghiệp tiến triển tốt đẹp, hoàn thành mục tiêu cả ngắn và dài hạn. Ảnh minh họa Tuổi Sửu Người tuổi Sửu vốn có tính cách chăm chỉ, độc lập. Họ là mẫu người không ngừng phấn đấu vươn lên để biến ước mơ thành hiện thực. Bản mệnh vốn mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và luôn kiên định theo đuổi mục tiêu đến cùng. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ là người giàu nhiệt huyết. Một khi đã xác định mục tiêu, họ sẽ theo đuổi đến cùng. Đây chính là bí quyết giúp tuổi Sửu thành công dù xuất phát điểm của họ có thể không bằng người khác. Sang tháng 9 âm lịch, tuổi Sửu đón nhận tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này có cơ hội phát huy hết năng lực cá nhân, mạnh dạn khẳng định bản thân trong công việc. Những bạn làm công ăn lương thu nhập sẽ có thêm nhiều tín hiệu đáng mừng khi nhờ những mối quan hệ xã giao mà có thêm nghề tay trái, từ đó có thêm nguồn thu mới cho mình. Với những người làm kinh doanh, họ có thể gặp nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được các đơn hàng lớn. Ở thời điểm nhận được nhiều cơ hội và tài lộc như vậy, tuổi Sửu có thể kiếm tiền đầy túi.

Người tuổi Sửu vốn có tính cách chăm chỉ, độc lập. Họ là mẫu người không ngừng phấn đấu vươn lên để biến ước mơ thành hiện thực. Bản mệnh vốn mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và luôn kiên định theo đuổi mục tiêu đến cùng. Ảnh minh họa Tuổi Hợi Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi luôn cẩn trọng trong nhiều việc. Họ làm việc gì cũng không bốc đồng, nông cạn, vì họ biết sự bốc đồng có thể gây tổn thất lớn. Chính vì vậy, con giáp tuổi Hợi luôn sống lý trí, biết kìm nén để không làm bản thân lâm vào tình huống "cả giận mất khôn". Tháng 8 Âm lịch kết thúc cũng là lúc họ nắm vững một số quy tắc ở nơi làm việc, giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đối tác, tạo dựng niềm tin với đồng nghiệp. Nhờ đó, họ không chỉ có thêm bạn cùng hội cùng thuyền, không còn phải hành động đơn độc mà còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Trong tháng 9 Âm lịch, con giáp tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn, nắm bắt nhiều cơ hội phát tài, làm giàu cho gia đình. Các đơn hàng gia tăng nhanh chóng, bản mệnh có thể xem xét đến việc mở rộng quy mô kinh doanh để đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Tài lộc khởi sắc, kinh doanh đầu tư đều có dấu hiệu thu lời. Một vài bản mệnh còn hưởng lộc điền sản, đất cát, thực hiện các giao dịch liên quan đến lĩnh vực này khá nhanh và thành công. Đối với họ, con đường rộng mở muôn hướng, chỉ cần họ dám đi trước 1 bước thì sẽ không quá khó để kiếm tiền. Trong tháng 9 Âm lịch, con giáp tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn, nắm bắt nhiều cơ hội phát tài, làm giàu cho gia đình. Các đơn hàng gia tăng nhanh chóng, bản mệnh có thể xem xét đến việc mở rộng quy mô kinh doanh để đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Ảnh minh họa * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thang-9-am-lich-mo-ra-trang-moi-ruc-ro-trong-van-trinh-cua-3-con-giap-sau-xua-duoi-ta-khi-vien-man-ngoi-ngoi-doi-doi-ngoan-muc-506607.html