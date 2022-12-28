Chính thức ‘thay đổi thời vận’ sau hôm nay (28.12): 3 con giáp ‘ngập’ trong bể tiền, tương lai phú quý, lấp lánh ánh hào quang, của cải cứ vơi lại đầy, tiêu xài 3 năm không hết

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 14:37

Sau hôm nay (28.12) 3 con giáp may mắn cuộc sống khởi sắc, công danh tình tiền như gió gặt bão, đổi đời giàu sang vô đối.

Tuổi Thìn

Sau hôm nay (28.12), những người sinh vào năm Thìn có thể lạc quan hơn, vận đen sẽ bị "cắt đuôi" nhờ có sao tốt chiếu mệnh, từ đó làm gia tăng vận may cho những người tuổi Thìn.

Bạn sẽ cảm nhận thấy công việc và mọi lĩnh vực trong cuộc sống đều trở nên thuận lợi hơn trước rất nhiều, thậm chí còn được đón nhận những tin vui ngoài mong đợi, may mắn gõ cửa khiến mọi việc hanh thông, tài chính vì thế mà cũng dư dả hơn.

Chính thức ‘thay đổi thời vận’ sau hôm nay (28.12): 3 con giáp ‘ngập’ trong bể tiền, tương lai phú quý, lấp lánh ánh hào quang, của cải cứ vơi lại đầy, tiêu xài 3 năm không hết - Ảnh 1
Sau hôm nay (28.12), những người sinh vào năm Thìn có thể lạc quan hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, thời điểm mà vận may tỏa sáng với họ, trong đó tuổi Thìn làm gì hầu như cũng thành công, nên biết nắm bắt để đón nguồn thu nhập dồi dào.

Tuổi Mão

Sau hôm nay (28.12), tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May Mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế.

Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

Trời phú cho người tuổi Mão không chỉ sở hữu sự lanh lợi, sáng suốt, mà còn may mắn có bản lĩnh dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn.

Cũng chính bởi tham vọng này, Mão có thể dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường.

Đặc biệt người đang làm ăn kinh doanh sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi.

Chính thức ‘thay đổi thời vận’ sau hôm nay (28.12): 3 con giáp ‘ngập’ trong bể tiền, tương lai phú quý, lấp lánh ánh hào quang, của cải cứ vơi lại đầy, tiêu xài 3 năm không hết - Ảnh 2
Sau hôm nay (28.12), tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May Mắn. Ảnh minh họa: Internet

Riêng với những người làm công ăn lương thì bạn cũng luôn được cấp trên đánh giá cao. Bởi vậy, thời gian tới bạn sẽ được tăng lương tăng thưởng là điều dễ hiểu, cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn thuận lợi hơn rất nhiều.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là một trong số những con giáp gặp được nhiều may mắn. Sau hôm nay (28.12), trong chuyện công danh, sự nghiệp có vận đỏ rực rỡ, nếu nỗ lực thì có thể làm giàu, đổi vận nhanh chóng.

Tuổi Dần là những người mạnh mẽ và rất tự tin. Hầu như chẳng điều gì có thể khiến cho họ sợ hãi. Đó là một ưu điểm và ưu điểm này sẽ giúp họ đi xa hơn trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tuổi Dần ít khi chú ý đến việc xây dựng các mối quan hệ xung quanh mình. Trong năm nay, họ được khuyên nên duy trì tốt các mối quan hệ chốn công sở để có thể gặt hái nhiều thành tựu hơn.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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