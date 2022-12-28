Tử vi ngày 29/12/22, ‘gánh’ vàng nặng trĩu vai, 3 con giáp két tiền cứ vơi lại đầy, thần tài báo mộng không giàu cũng sang, có bước đột phá ngoạn mục trong năm, làm ăn thắng đậm

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 11:55

Tử vi ngày 29/12/22, 3 con giáp có tiền tài, bổng lộc dâng cao, như lũ tràn về, trúng độc đắc không ai bằng.

 

Tuổi Ngọ

Người tiếp theo trong danh sách con giáp phát tài tử vi ngày 29/12/22 này chính là tuổi Ngọ. Đừng nghĩ Ngọ mải chơi lười làm mà nhầm nhé, bạn cũng sẽ phải trầm trồ ngưỡng mộ với số tiền khổng lồ mà họ có được trong tay luôn đó.

Con giáp này thực sự được Thần May mắn độ mệnh nên làm gì cũng dễ dàng thành công hơn hẳn so với những người khác. Hãy trân trọng may mắn mình đang có. Con giáp này có thể sẽ đón nhiều tin vui tài lộc bất ngờ, có thể được người khác cho tiền hay được đền bù bởi 1 sự vụ nào đó trôi qua rất lâu rồi.

Tử vi ngày 29/12/22, ‘gánh’ vàng nặng trĩu vai, 3 con giáp két tiền cứ vơi lại đầy, thần tài báo mộng không giàu cũng sang, có bước đột phá ngoạn mục trong năm, làm ăn thắng đậm - Ảnh 1
Thần May mắn độ mệnh tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Chưa hết đâu, trong ngày tuổi Ngọ hãy thử bốc thăm trúng thưởng xem nhé. Hoạnh tài lớn nên con giáp này có thể sẽ có được vận may lớn, tiền của trong nhà càng ngày càng sinh sôi nảy nở nhiều hơn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất trung thành và trung thực. Họ làm việc chắc chắn, hoàn thành từng việc một. Và rồi thời kỳ vàng son của cuộc đời con giáp tuổi Tuất cũng mở ra. Con giáp này có cơ hội trúng số mang tiền về nhà, bổng lộc phất cao, làm gì cũng có may mắn bên trong vô cùng thăng tiến.

Tử vi ngày 29/12/22, ‘gánh’ vàng nặng trĩu vai, 3 con giáp két tiền cứ vơi lại đầy, thần tài báo mộng không giàu cũng sang, có bước đột phá ngoạn mục trong năm, làm ăn thắng đậm - Ảnh 2
Tử vi ngày 29/12/22, mọi áp lực từ xã hội sẽ giảm bớt, sự nghiệp bắt đầu thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 29/12/22, mọi áp lực từ xã hội sẽ giảm bớt, sự nghiệp bắt đầu thăng tiến, thăng quan tiến chức. Thời gian tới, tài khoản của họ không ngừng nhảy số, tài lộc hanh thông, tiền bạc tràn trề. Những ngày tiếp theo sẽ trôi qua thêm tốt đẹp

Tuổi Thân

con giáp may mắn tử vi ngày 29/12/22, người tuổi Thân có thể gặt hái được thành công trong sự nghiệp nếu giữ vững tinh thần thắng không kiêu, bại không nản.

Tử vi cho biết tình hình tài chính của tuổi Thân phát triển rực rỡ nhất là vào thời điểm giữa tuần, khi có nhiều cát tinh hội tụ.

Với những người tuổi Thân đang làm nghề tự do được giới thiệu cho những hợp đồng làm việc béo bở, người làm kinh doanh thu được lợi nhuận từ mối khách hàng đông đảo, trong khi đó người làm công ăn lương được thưởng nóng vì thành tích gặt hái được.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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