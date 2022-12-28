Tử vi 28/12/22, như 'sa vào chĩnh gạo', 3 con giáp vận may ‘đỉnh của chóp’, ôm ngân lượng bạc tỷ, TÀI LỘC ngút trời, mua nhà tậu xe trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 07:38

Tử vi 28/12/22, 3 con giáp may mắn về đường danh tài, cuộc sống không ngừng khởi sắc.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là một trong những con giáp giàu có nhưng lại không bao giờ để người khác biết về tài sản của mình. Bản mệnh khá kín tiếng và không muốn người khác bàn tán về chuyện tiền bạc, tài chính của mình.

Tuổi Thìn chỉ âm thầm làm việc. Khi có điều kiện kinh tế, con giáp này sẽ lặng lẽ giúp đỡ những người khác khó khăn. Nhờ đó, phúc phần của con giáp này ngày một lớn, về già được hưởng cuộc sống an nhàn.

Tử vi 28/12/22, như 'sa vào chĩnh gạo', 3 con giáp vận may ‘đỉnh của chóp’, ôm ngân lượng bạc tỷ, TÀI LỘC ngút trời, mua nhà tậu xe trong tầm tay - Ảnh 1
Tử vi 28/12/22, tài vận được dự báo tăng cao, họ có thể bội thu khoản tiền lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 28/12/22, tài vận được dự báo tăng cao, họ có thể bội thu khoản tiền lớn. Càng cố gắng, con giáp này càng may mắn. Tuy vậy, không tự cao tự đại hay phô trương. Con giáp này luôn trân trọng những gì mình đang có. Họ không ngừng phấn đấu mỗi ngày để gặt hái nhiều thành công hơn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, tử vi 28/12/22 tài lộc của con giáp tuổi Dậu bắt đầu khởi phát, có khả năng trúng số hoặc ít nhất cũng ôm về một mối làm ăn lớn.

Những con Gà như được sa vào kho thóc lớn, cuộc sống lấp lánh ánh tiền, tài vận thăng tiến không ngừng. Con giáp tuổi Dậu có cơ hội kiếm được nhiều tiền tiến tới hưởng giàu sang phú quý.

Tử vi 28/12/22, như 'sa vào chĩnh gạo', 3 con giáp vận may ‘đỉnh của chóp’, ôm ngân lượng bạc tỷ, TÀI LỘC ngút trời, mua nhà tậu xe trong tầm tay - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, tử vi 28/12/22 tài lộc của con giáp tuổi Dậu bắt đầu khởi phát. Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tới tuổi Dậu muốn gặt hái được thành công trong sự nghiệp thì trước hết, cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, bỏ ngoài tai những lời đặt điều để tập trung hết sức vào nhiệm vụ. Thầy tử vi cho biết thành tích công việc sẽ giúp bạn chứng minh vị thế của mình.

Tuổi Tuất

Tử vi 28/12/22, đối với những người tuổi Tuất đang làm công ăn lương được nhận thưởng rất tốt, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng.

Do tuổi Tuất được sao Thiên Đức phù trợ thấy rằng đến cuối tuần, bạn sẽ càng gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tuất lại là một điểm sáng nữa trong vận trình của bản mệnh. Dường như bạn đã bước qua khỏi quá khứ và có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn về tình yêu. Bạn sẵn sàng gặp gỡ những đối tượng được giới thiệu, hi vọng tìm được người phù hợp với mình. Tử vi ngày mới, cuộc sống vượng phát hơn hẳn.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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