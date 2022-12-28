Tử vi ngày 29/12/22: Tam Hợp tương trợ, Thần May Mắn gọi tên, 3 con giáp trúng số độc đắc 100 tỷ, bước vào vận hoàng kim, 99,9% tài khoản tăng vọt, cuộc đời lên hương, trở thành đại gia giàu có

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 11:43

Tử vi ngày 29/12/22, 3 con giáp vận mệnh thăng tiến không ngừng, đón bão tài lộc giàu sang.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, hầu hết những người tuổi Dần có khiếu hài hước, tính tình giản dị, thông minh. Tử vi ngày 29/12/22, tài lộc của con giáp tuổi Dần hanh thông, liên tiếp trúng thưởng lớn, "ngân khố" dâng đầy. Từ đây, tuổi Dần thường đón niềm vui bất ngờ, có quý nhân phù trợ, tài lộc đến liên tục.

Sự nghiệp của người tuổi Dần cũng bước vào giai đoạn phát triển tốt đẹp, hưng thịnh, đường tài lộc của họ trở nên suôn sẻ, không bị cản trở. Chỉ cần những con Hổ có thể nắm bắt chính xác các cơ hội làm ăn, thăng tiến thì họ sẽ tiếp tục kiếm được tiền và rất nhiều tiền.

Tử vi ngày 29/12/22: Tam Hợp tương trợ, Thần May Mắn gọi tên, 3 con giáp trúng số độc đắc 100 tỷ, bước vào vận hoàng kim, 99,9% tài khoản tăng vọt, cuộc đời lên hương, trở thành đại gia giàu có - Ảnh 1
Tử vi ngày 29/12/22, tài lộc của con giáp tuổi Dần hanh thông, liên tiếp trúng thưởng lớn, "ngân khố" dâng đầy. Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của con giáp tuổi Hổ sẽ ngày càng trở nên sung túc.

Tuổi Mão

Tử vi ngày 29/12/22 rực rỡ khi mà tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Hôm nay chính là thời cơ để những chú Mèo kiếm tiền đầy tay, lợi nhuận tăng lên gấp bội.

Tuy nhiên bạn sẽ phải chấp nhận rằng trong lúc người khác nghỉ ngơi thì mình phải làm việc, bởi Thực Thần chiếu mệnh cho thấy tiền bạc mà con giáp này có được là nhờ kinh doanh buôn bán thuận lợi.

Nhưng cũng chẳng phải lo đâu, bởi tuổi Mão nhìn thấy tiền bạc nảy số ầm ầm trong tài khoản là bao nhiêu mệt nhọc cũng quên hết ấy mà. Guồng quay công việc cuốn bạn đi, chẳng quản ngại ngày đêm, dù có là Tết dương thì cũng chẳng thể bỏ được việc kiếm tiền.

Tử vi ngày 29/12/22: Tam Hợp tương trợ, Thần May Mắn gọi tên, 3 con giáp trúng số độc đắc 100 tỷ, bước vào vận hoàng kim, 99,9% tài khoản tăng vọt, cuộc đời lên hương, trở thành đại gia giàu có - Ảnh 2
Tử vi ngày 29/12/22 rực rỡ khi mà tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão là con giáp phát tài, hãy tận hưởng niềm vui tài lộc bùng nổ, chớ nên để lỡ mất thời cơ hiếm có này.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết tuổi Ngọ được sao Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được cấp trên nâng đỡ nên công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến.

Những người tuổi Ngọ hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, không đầu hàng nghịch cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới.

Phương diện tài chính tuổi Ngọ sẽ phát triển rực rỡ đặc biệt tử vi ngày 29/12/22 cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Nếu đang là người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ. Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định. Vợ chồng tuổi Ngọ tương đối bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian cho nhau. Cũng may, hai người luôn tin tưởng.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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