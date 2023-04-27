Chính Quan chiếu mệnh 3 con giáp này đúng 8 giờ 39 phút thứ 7 ngày 29/4 khiến vận hạn tiêu tán, tài lộc ào ạt đổ về nhờ 'TRÚNG SỐ', không còn cản trở nên tình duyên mặn nồng, tinh thần phấn chấn

Theo tử vi 12 con giáp, Chính Quan giúp mọi sự của tuổi Tỵ hôm 29/4 được hanh thông. Có thể bạn sẽ nhận được một lời mời rất thú vị đấy. Hãy nhận lời, điều đó sẽ góp phần đem đến cho bạn những tiếng cười, niềm vui, sự thư giãn.

Trong ngày này, nên cẩn trọng tới sức khỏe của bạn thì hơn, đặc biệt chú ý tới các vị trí quan trọng như vùng đầu, ngực vì dễ bị va chạm những vị trí này.

Sức khỏe như ý nên bản mệnh cảm thấy khá hài lòng, thậm chí bạn còn tự tin tư vấn người khác cách chăm sóc cơ thể một cách khoa học cùng chế độ dinh dưỡng phù hợp. Cuộc sống của bạn khá vui tươi khi được chia sẻ kiến thức của mình cho mọi người.

Tử vi tuổi Dần

Vận khí ngày hôm Thứ Bảy 29/04/2023, mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho Tuổi Dần, là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày hôm nay chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn.

Đây sẽ là một ngày mang lại ánh sáng tích cực cho Tuổi Dần, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Vận khí ngày hôm Thứ Bảy 29/04/2023, mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho Tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Cùng với sự thăng hoa về đường tình duyên, 29/4 cũng là ngày sẽ là một ngày vô cùng tốt đối với Tuổi Dần về các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn có suy nghĩ thật cẩn thận, tránh được các khoản đầu tư có độ rủi ro cao. Bạn cũng có sự suy nghĩ một cách thấu đáo, hoặc tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, nhờ thế bạn có thể đưa ra những quyết định một cách chính xác và không phải hối tiếc sau này.

Tử vi tuổi Thân

Bước sang 29/ 4/2023, công việc của người tuổi Thân khởi sắc bừng bừng, được lãnh đạo công nhận và đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

Bước sang 29/ 4/2023, công việc của người tuổi Thân khởi sắc bừng bừng, được lãnh đạo công nhận và đánh giá cao.

Sự nghiệp thăng hoa nên cơ hội “thăng quan phát tài”không ít. Ngoài ra, do được quý nhân giúp đỡ nên mọi việc của con giáp này đều thuận lợi đặc biệt là về tiền bạc.

Con giáp này làm kinh doanh bất cứ gì hay đầu tư vào bất cứ đâu đều thu được những khoản lãi không nhỏ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo và chiêm nghiệm