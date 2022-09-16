Chiều 16/9 đến hết 18/9, Thần Tài phát lộc trước ngõ, niềm vui đập cửa liên hồi, 3 con giáp vượng khí hưng thịnh, đại phát đại lộc, tiền của tăng vọt, vận trình khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 08:45

Chiều 16/9 đến hết 18/9 là cột mốc vàng cho 3 con giáp nhận lộc Thần Tài ban, làm ăn thuận lợi, tiền lời cao vun vút.

Tuổi Hợi

Chiều 16/9 đến hết 18/9, Thần Tài phát lộc trước ngõ, niềm vui đập cửa liên hồi, 3 con giáp vượng khí hưng thịnh, đại phát đại lộc, tiền của tăng vọt, vận trình khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chiều 16/9 đến hết 18/9, cơ hội gặp quý nhân của tuổi Hợi tăng cao. Công việc cũng đang có những bước tiến triển thuận lợi, nhờ vậy bản mệnh có thể được cấp trên cất nhắc hoặc được trao những cơ hội phát triển những cơ hội đáng quý.

Bản mệnh là người thông minh, có tài nhưng nên khiêm tốn, học hỏi mọi người xung quanh nhiều hơn, nếu không sẽ rất dễ đắc tội những kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ dễ tìm cơ hội để cản trở con giáp này trong tương lai.

Tuổi Dậu

Chiều 16/9 đến hết 18/9, Thần Tài phát lộc trước ngõ, niềm vui đập cửa liên hồi, 3 con giáp vượng khí hưng thịnh, đại phát đại lộc, tiền của tăng vọt, vận trình khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chiều 16/9 đến hết 18/9, chuyện tình cảm của tuổi Dậu sẽ lên hương bất ngờ khi bạn và 1 nửa của mình đã tìm được tiếng nói chung, thậm chí quyết định đưa mối quan hệ lên 1 tầm cao mới, gắn bó với nhau cả đời.

 

Trong chuyện công việc, tiền nong, tuổi Dậu cũng lên phơi phới, gặp nhiều thuận lợi, thu được khoản lời lớn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi chiều 16/9 đến hết 18/9 Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện báo hiệu một tuần rực rỡ ở phương diện tình cảm với người tuổi Tuất. Thời điểm này, nếu cảm thấy gặp được người phù hợp, hãy nắm bắt thời cơ, đôi khi chỉ cần bạn mạnh dạn một chút là vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn nhiều. Cơ hội là do mình tạo ra, đừng mãi bị động mà để vuột mất hạnh phúc của mình.

Chiều 16/9 đến hết 18/9, Thần Tài phát lộc trước ngõ, niềm vui đập cửa liên hồi, 3 con giáp vượng khí hưng thịnh, đại phát đại lộc, tiền của tăng vọt, vận trình khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chiều 16/9 đến hết 18/9, người tuổi Tuất còn được tài tinh chiếu mệnh nên vận trình tài lộc cực vượng, nguồn thu đến từ công việc chính mà các nguồn thu phụ cũng có dấu hiệu tăng mạnh. Nhất là với người làm ăn kinh doanh, mọi việc thuận lợi, tiền vào như nước. Với người làm công ăn lương thì có thể sẽ phải vất vả hơn một chút nhưng thành quả nhận được rất đáng mừng.

Mọi việc của tuổi này nhìn chung đều diễn ra khá ổn, con giáp này phát huy được năng lực, hoàn thành công việc xuất khắc. Nhưng từ giữa tuần trở đi cần phải thận trọng hơn, tránh vì đôi lúc lơ là mà phạm phải những sai lầm không đáng có khiến công việc đang xuôi chèo mát mái bỗng gặp trở ngại.

Bên cạnh đó, phương diện sức khỏe cũng không được chủ quan trong tuần này. Những căn bệnh cũ thường xuyên tái phát khiến thân thể đau nhức và rất mệt mỏi. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt trước khi bệnh tật ập đến cản trở cuộc sống của bạn.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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