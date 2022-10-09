Đặc biệt vận kim tiền trong đầu tuần mới (10/10) của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn. Con giáp này nhiều khả năng trúng số với giải thưởng lớn, thậm chí là giải đặc biệt.

Người tuổi Tuất khi bước vào đầu tuần mới (10/10), vận thế vô cùng vượng phát. Về mặt học hành, thi cử, có thể nói là thi đỗ đó với thành tích xuất sắc.Sự nghiệp cũng thăng tiến, con giáp này được cấp trên trọng dụng, tin tưởng, nhanh chóng có được cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn.

Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Tuất còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. Đầu tuần mới (10/10) là thời gian tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp của con giáp này.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ được giám định cao trong đầu tuần mới (10/10). Người tuổi này gây ấn tượng mạnh với cấp trên vì dũng cảm đứng ra gánh vác công việc. Nếu đang đứng ở vị trí lãnh đạo, bản mệnh sẽ biết cách kết nối và dẫn dắt tập thể phát triển. Thu nhập khá giúp con giáp này bớt đi gánh nặng tài chính.

Vận trình tình cảm của những người thuộc con giáp này sẽ vô cùng thăng hoa. Tử vi đầu tuần mới (10/10) đem tới cho người đơn thân những mối nhân duyên thích hợp. Tuy nhiên, bản mệnh cần nghe theo sự mách nước bảo của con tim lẫn lý trí để ko bỏ lỡ hạnh phúc cuộc thế mình.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Mão là những người siêng năng và luôn biết hướng về phía trước, ko ngừng tìm kiếm thời cơ tốt để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn.

Đặc thù trong năm nay là một năm khá may mắn với tuổi Mão nhưng lại tới muộn hơn so với con giáp khác. Tuổi Mão vốn là những người thông minh, biết kiếm tiền và biết quản lý tài chính, họ ko bao giờ đầu hàng trước số phận và luôn muốn vươn tới cuộc sống cao cấp hơn.

Chính vì vậy, trong suốt khoảng thời kì qua, họ đã ko ngừng nỗ lực để đổi đời. Đặc thù, trong đầu tuần mới (10/10) tuổi Mão sẽ cầu được ước thấy, thời cơ vô tiền khoáng hậu sẽ tự tìm tới họ, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Mão sẽ được toại nguyện.

Tử vi cho biết người tuổi Mão do sở hữu quý nhân trợ giúp nên đi đằng Tây hốt vàng, đi đằng Đông hốt bạc cuộc sống sang giàu phú quý ít người nào sánh bằng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.