CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (25/11) ra đường cẩn thận nhìn trước sau, của cải hao mất, tai họa từ đâu rơi xuống đầu, vận trình đầy trắc trở gian nan

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 06:35

3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (25/11) ra đường cẩn thận nhìn trước sau, giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, tình - tiền lao dốc, vận trình nhiều trắc trở, gian nan.

Tuổi Sửu

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra không khả quan. Các thử thách đặt ra bất ngờ đòi hỏi con giáp này phải giữ được bình tĩnh, sự khôn ngoan và kiên nhẫn. Tuy nhiên, tuổi Sửu chẳng may lại thiếu đi những yếu tố này nên khó tránh khỏi những va vấp trong công việc.

Tài vận: Vận trình tài lộc kém sắc. Nguồn thu nhập bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư gặp trục trặc, tuổi Sửu cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn.

Vận trình tình cảm tuổi Sửu có nhiều cảm xúc tiêu cực khi luôn thấy mình trở nên cô độc, lạc lõng giữa thế giới xung quanh. Nhưng hãy xem lại nguyên nhân, có thể là do bản mệnh cao ngạo, tự tin thái quá trong cách hành xử nên không có được thiện cảm của người khác và tự cô lập bản thân.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (25/11) ra đường cẩn thận nhìn trước sau, của cải hao mất, tai họa từ đâu rơi xuống đầu, vận trình đầy trắc trở gian nan - Ảnh 1
Vận trình tình cảm tuổi Sửu có nhiều cảm xúc tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 25/11/2022 hôm nay, tuổi Dậu suy nghĩ, trăn trở về một việc mà không tìm thấy lối thoát. Thực tế có thể mọi chuyện không quá nghiêm trọng như bản mệnh nghĩ, chỉ là do bản mệnh nghĩ quá nhiều nên mới tự đẩy bản thân vào thế bế tắc.

Đây cũng là lý do khiến công việc trong ngày của con giáp này bị ảnh hưởng khá nhiều. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là nên loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và hướng về tương lai tươi đẹp phía trước. Hãy tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thay vì tốn thời gian lo sợ những điều còn chưa xảy tới.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ảm đạm, tẻ nhạt. Sự ảnh hưởng của Ngũ hành Kim Mộc khiến cho các cặp đôi đứng trước bờ vực tan vỡ. Mâu thuẫn liên tục xảy đến nhưng lại không có cách nào hóa giải khi cả hai không ai chịu nhường ai. 

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (25/11) ra đường cẩn thận nhìn trước sau, của cải hao mất, tai họa từ đâu rơi xuống đầu, vận trình đầy trắc trở gian nan - Ảnh 2
Vận trình tình cảm ảm đạm, tẻ nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 25/11 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra chẳng mấy tốt đẹp. Cái tôi cao ngất ngưỡng trong lúc làm việc nhóm dễ khiến người tuổi này đắc tội với mọi người xung quanh. Do đó, tốt nhất là bản mệnh cần học cách lắng nghe người khác để tiến bộ hơn từng ngày. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà đi xuống. Nguồn thu nhập có dấu hiệu chững lại, do đó con giáp này cần phải xem lại cách quản lý chi tiêu trước khi có những quyết định tiếp theo liên quan đến tài chính. 

Chẳng những đau đầu vì công việc, con giáp này còn bị chuyện tình cảm làm cho rối ren. Nếu đã nghĩ kĩ và nhận thấy mình sai thì đừng ngại gì mà chủ động đứng ra nhận lỗi với đối phương. Ai cũng có lúc sai, cái chính là chúng ta biết nhận ra lỗi của mình mà sửa đổi để gìn giữ hạnh phúc.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (25/11) ra đường cẩn thận nhìn trước sau, của cải hao mất, tai họa từ đâu rơi xuống đầu, vận trình đầy trắc trở gian nan - Ảnh 3
Vận trình tài lộc trên đà đi xuống - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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