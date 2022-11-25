Công việc: Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra không khả quan. Các thử thách đặt ra bất ngờ đòi hỏi con giáp này phải giữ được bình tĩnh, sự khôn ngoan và kiên nhẫn. Tuy nhiên, tuổi Sửu chẳng may lại thiếu đi những yếu tố này nên khó tránh khỏi những va vấp trong công việc.

Vận trình tình cảm tuổi Sửu có nhiều cảm xúc tiêu cực khi luôn thấy mình trở nên cô độc, lạc lõng giữa thế giới xung quanh. Nhưng hãy xem lại nguyên nhân, có thể là do bản mệnh cao ngạo, tự tin thái quá trong cách hành xử nên không có được thiện cảm của người khác và tự cô lập bản thân.

Vận trình tình cảm tuổi Sửu có nhiều cảm xúc tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 25/11/2022 hôm nay, tuổi Dậu suy nghĩ, trăn trở về một việc mà không tìm thấy lối thoát. Thực tế có thể mọi chuyện không quá nghiêm trọng như bản mệnh nghĩ, chỉ là do bản mệnh nghĩ quá nhiều nên mới tự đẩy bản thân vào thế bế tắc.

Đây cũng là lý do khiến công việc trong ngày của con giáp này bị ảnh hưởng khá nhiều. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là nên loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và hướng về tương lai tươi đẹp phía trước. Hãy tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thay vì tốn thời gian lo sợ những điều còn chưa xảy tới.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ảm đạm, tẻ nhạt. Sự ảnh hưởng của Ngũ hành Kim Mộc khiến cho các cặp đôi đứng trước bờ vực tan vỡ. Mâu thuẫn liên tục xảy đến nhưng lại không có cách nào hóa giải khi cả hai không ai chịu nhường ai.

Vận trình tình cảm ảm đạm, tẻ nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 25/11 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra chẳng mấy tốt đẹp. Cái tôi cao ngất ngưỡng trong lúc làm việc nhóm dễ khiến người tuổi này đắc tội với mọi người xung quanh. Do đó, tốt nhất là bản mệnh cần học cách lắng nghe người khác để tiến bộ hơn từng ngày.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà đi xuống. Nguồn thu nhập có dấu hiệu chững lại, do đó con giáp này cần phải xem lại cách quản lý chi tiêu trước khi có những quyết định tiếp theo liên quan đến tài chính.

Chẳng những đau đầu vì công việc, con giáp này còn bị chuyện tình cảm làm cho rối ren. Nếu đã nghĩ kĩ và nhận thấy mình sai thì đừng ngại gì mà chủ động đứng ra nhận lỗi với đối phương. Ai cũng có lúc sai, cái chính là chúng ta biết nhận ra lỗi của mình mà sửa đổi để gìn giữ hạnh phúc.

Vận trình tài lộc trên đà đi xuống - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo