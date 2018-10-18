Chỉ mặt đặt tên 3 con giáp được Thần Tài đi theo phù trợ cả đời, tiền lúc nào cũng chật ví

Tâm linh - Tử vi 18/10/2018 17:20

Số trời đã định, cuộc đời của 3 con giáp sau sẽ ngập trong nhung lụa, tiêu tiền khỏi nghĩ, của nả chất đống trong nhà khiến con cháu mấy đời sau hưởng mãi không hết.

Nhờ được Thần Tài bám riết không buông, cả đời phù hộ nên 3 con giáp sau một đời sung sướng, muốn khổ cũng không được.

Chỉ mặt đặt tên 3 con giáp được Thần Tài đi theo phù trợ cả đời, tiền lúc nào cũng chật ví - Ảnh 1
Con giáp này sẽ nhanh chóng vươn lên, tự làm đại gia của mình mình, tích lũy được khối tài sản khổng lồ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều siêng năng, cần cù và cực kiên trì. Dẫu luôn tỏ ra khiếm tốn, nhún nhường, ít khi nói chuyện đao ta búa lớn nhưng trong Sửu luôn ấp ủ những kế hoạch lớn lao, giúp họ công thành danh toại, kiếm được rất nhiều tiền.

Tuy nhiên, để có được thành công ấy Sửu phải trải qua rất nhiều chông chênh, thách thức. Chỉ cần vượt qua được những kiếp nạn của cuộc đời thì con giáp này sẽ nhanh chóng vươn lên, tự làm đại gia của mình mình, tích lũy được khối tài sản khổng lồ.

Chỉ mặt đặt tên 3 con giáp được Thần Tài đi theo phù trợ cả đời, tiền lúc nào cũng chật ví - Ảnh 2
Chính chắn, trưởng thành lại có kinh nghiệm sống phong phú nên Dần càng già càng giàu, càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần giỏi kiếm tiền, có khiếu kinh doanh lại khôn khéo, quyết liệt nên thành công đến với họ khi còn rất trẻ. Chính vì dễ dàng có được những gì người khác khát khao nên Dần tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm. Phải chờ đến khi tài sản vơi dần, chẳng còn gì trong tay con giáp này mới biết quý trọng đồng tiền, nỗ lực lấy lại những gì đã mất.

Chính chắn, trưởng thành lại có kinh nghiệm sống phong phú nên Dần càng già càng giàu, càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy. Cuộc sống của họ sẽ chẳng lo thiếu tiền, thoải mái tận hưởng vinh hoa phú quý.

Chỉ mặt đặt tên 3 con giáp được Thần Tài đi theo phù trợ cả đời, tiền lúc nào cũng chật ví - Ảnh 3
Nếu sinh tháng 1 âm lịch chắc chắn cuộc đời Tý sẽ ấm no, an nhàn, chỉ việc ngồi chơi hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nhanh nhẹn, thông minh và cực khôn khéo. Đặc biệt, nếu sinh tháng 1 âm lịch chắc chắn cuộc đời Tý sẽ ấm no, an nhàn, chỉ việc ngồi chơi hốt bạc. Nếu sinh những tháng khác, nếu không là đại gia thì cũng có của ăn của để, chẳng bao giờ lo thiếu tiền.

Ngoài vận may tài lộc, đời sống tình cảm, hôn nhân của Tý cũng hạnh phúc vẹn tròn. Cuối đời họ sẽ được con cháu thương yêu, chăm sóc chu toàn, tha hồ hưởng phúc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp một bước thành ĐẠI GIA, giàu sang bậc nhất trong năm 2019

3 con giáp một bước thành ĐẠI GIA, giàu sang bậc nhất trong năm 2019

Năm 2018 có thất bại, khổ cực bao nhiêu thì bước sang tuổi mới 3 con giáp sau sẽ tha hồ hốt bạc, ngủ một giấc đã thành đại gia.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp giàu có tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 19 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 25 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 50 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy