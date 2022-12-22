Chị chồng bất ngờ đãi vợ chồng tôi một bàn toàn 'cao lương mỹ vị', khi về, chị ấy đưa tôi cả xấp tiền cùng lý do không thể tin nổi

Hành động này của chị chồng khiến tôi không thể tin được vào mắt mình...

Cách đây nửa năm, X và chị chồng vẫn còn là hai thái cực đối lập nhau. X năng động, ham làm giàu, có chí tiến thủ bao nhiêu thì chị chồng lại an phận, chỉ ở trong bếp ngoài vườn bấy nhiêu. Chúng X thậm chí không thể nói chuyện được với nhau vì không tìm được chủ đề chung. Ảnh minh họa

Chồng X vẫn hay nhắc nhở X nên biết khiêm tốn, đừng lúc nào cũng tự cao tự đại. Có lần anh còn bực dọc bảo X nên học hỏi chị chồng về cách quản lý gia đình. Gần như mọi việc trong nhà, X đều giao hết cho chị giúp việc, kể cả việc nấu ăn cho chồng. Khi X đi làm, chồng con vẫn còn ngủ. Khi X về, họ cũng đã lên giường rồi. Chuyện giường chiếu của hai vợ chồng vì thế mà lạnh nhạt, thưa thớt. Cho đến khi vấp phải một sai lầm lớn khi thực hiện dự án vào nửa năm trước, X bị công ty sa thải và phải lấy gần hết tiền tiết kiệm để bồi thường tổn thất. Đang ở mức lương 40 triệu/tháng, giờ bỗng trắng tay, X như phát điên lên. Chồng X chỉ là nhân viên văn phòng, lương tháng 7 triệu, đủ chi tiêu cho bản thân anh. X lại quen chi tiêu phung phí nên tiền tiết kiệm còn lại nhanh chóng vơi đi. Vợ chồng bắt đầu cãi vã nhiều hơn vì chuyện tiền nong.

2 tháng nay, chồng X lại bị giảm lương nên cuộc sống càng túng thiếu. Đến mức X phải bán bớt đồ đạc trong nhà mới duy trì cuộc sống ở mức tối thiểu. Chị chồng không qua chơi nhưng thường xuyên gửi đồ đạc, thịt cá và sữa cho con X. Hôm qua, chị chồng gọi vợ chồng X đến chơi, ăn cơm tối. Chị ấy đãi chúng X toàn những món ngon lành, có cả tôm hùm, món mà con X đang thèm thuồng. Ăn xong, chị ấy còn đưa cho chúng X một bịch đồ ăn, gồm thịt cá, rau củ và sữa cho hai đứa nhỏ. Lúc tiễn X về, chị ấy còn kéo X lại rồi nhét vào tay X xấp tiền. Thấy X kinh ngạc, chị ấy cười, nói rằng biết gia đình X đang lâm vào khốn khó, hi vọng số tiền này sẽ giúp ích được chúng X trong mùa khó khăn này. Ảnh minh họa Rồi chị chồng còn an ủi vài câu, khen X giỏi giang thế này, sớm muộn gì cũng tìm được công việc tốt hơn việc cũ. Từng lời chị nói khiến X bật khóc vì ân hận. X đã quá sai khi coi thường chị chồng. Cầm 10 triệu trên tay, X không biết phải làm sao để đáp trả ân nghĩa của chị nữa?

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