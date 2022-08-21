Chỉ 3 con giáp nhận được vía Thần Tài vào 10 ngày cuối tháng 8 (22/8 - 31/8), gánh tiền bạt ngàn về nhà, làm ăn - đầu tư đều khấm khá

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 12:38

Tử vi dự đoán, đúng 10 ngày cuối tháng 8/2022, sao may mắn sẽ chiếu cố 3 con giáp này phúc lộc dồi dào, tiền tiêu rủng rỉnh!

Tuổi Dậu

Vận đỏ của người tuổi Dậu cực kì tốt khi sang 10 ngày cuối tháng 8/2022. Không chỉ có duyên trong chuyện tình cảm mà sự nghiệp lẫn cuộc sống của người tuổi Dậu cũng suôn sẻ, may mắn nối tiếp may mắn. Không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thực hiện đều sẽ thành công.

Người tuổi Dậu làm việc gì cũng sẽ phất lên như diều gặp gió, mọi thứ như được an bày nên tuổi này có vận may phơi phới. Con giáp này cũng có khả năng sẽ kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Đồng thời trong thời gian này, người tuổi Dậu cũng sẽ gặp được nhiều may mắn tình yêu và công việc.

Chỉ 3 con giáp nhận được vía Thần Tài vào 10 ngày cuối tháng 8 (22/8 - 31/8), gánh tiền bạt ngàn về nhà, làm ăn - đầu tư đều khấm khá - Ảnh 1
Vận đỏ của người tuổi Dậu cực kì tốt khi sang 10 ngày cuối tháng 8/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 10 ngày cuối tháng 8, tuổi Tý sẽ nhận được những niềm vui bất ngờ, tài lộc dồi dào bỗng chốc có được nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Có thể nói trong số 12 con giáp, có lẽ con giáp tuổi Tý là con giáp thích tiền, yêu tiền và tham tiền số 1. Họ có thể làm bất cứ công việc gì, bất chấp tất cả chỉ để làm ra tiền.

Người tuổi Tý sẽ gặp may mắn về tiền bạc, con giáp này có thể có vận may đỏ đen hoặc bốc thăm trúng thưởng ngoài mong đợi. Ngoài ra người tuổi Tý cũng sẽ có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn với những khoản tiền thưởng không nhỏ. Thế nên hãy tận dụng tốt cơ hội tuổi Tý nhé.

Chỉ 3 con giáp nhận được vía Thần Tài vào 10 ngày cuối tháng 8 (22/8 - 31/8), gánh tiền bạt ngàn về nhà, làm ăn - đầu tư đều khấm khá - Ảnh 2
Đúng 10 ngày cuối tháng 8, tuổi Tý sẽ nhận được những niềm vui bất ngờ, tài lộc dồi dào bỗng chốc có được nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, ý chí và nghị lực kiên cường. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ không bao giờ đầu hàng trước số phận. Tuổi Dần tham vọng và muốn xây dựng cuộc sống sung túc cho riêng mình, vì vậy họ không ngừng nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn nhất. Trong năm nay, tài vận của những người tuổi Dần tương đối ổn định.

Sắp tới, tài vận tài lộc của tuổi Dần tăng lên đáng kể nhưng đặc biệt là trong 10 ngày cuối tháng 8 dương lịch. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể “cá kiếm” được khối tài sản to lớn. Ngay cả khi trong thời gian này tuổi Dần không chủ động đi tìm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Cuộc sống tuổi Dần sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc đến vài tháng.

Chỉ 3 con giáp nhận được vía Thần Tài vào 10 ngày cuối tháng 8 (22/8 - 31/8), gánh tiền bạt ngàn về nhà, làm ăn - đầu tư đều khấm khá - Ảnh 3
Sắp tới, tài vận tài lộc của tuổi Dần tăng lên đáng kể nhưng đặc biệt là trong 10 ngày cuối tháng 8 dương lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Thời gian 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch sẽ giúp top 3 con giáp may mắn này hút cạn lộc trời, tài lộc ùn ùn kéo đến, muốn khổ cũng chẳng được.

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