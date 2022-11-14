Chạm trúng mỏ vàng, 3 con giáp 'nhận lộc trời ban' làm gì cũng may mắn, tiền vàng dư dả, thuận lợi thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc

Trong cuộc sống, những con giáp sau đây sẽ vượng phát, đại cát, đại lợi và vô cùng giàu sang phú quý. Hãy xem bạn có nằm trong số đó không nhé!
- Tử vi 2 ngày đầu tuần (14, 15/11), 'thần linh bảo trợ, mở cửa kho vàng', 3 con giáp đón cục diện trăm lối thuận lợi, vạn điều bình an, sự nghiệp vượng phát, tài lộc ngút ngàn, vận trình hanh thông
- Vào 8 giờ ngày 14/11/2022, Thần Tài trợ vận, khí thế ngút trời, 3 con giáp tài lộc hanh thông, phước lộc đầy nhà, tiền tài dư dả, tha hồ tận hưởng niềm vui thăng quan tiến chức
Tuổi Ngọ
Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.
Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.
Tuổi Mùi
Những người cầm tinh tuổi Mùi có phúc khí hơn người, chính vì thế họ làm gì cũng thành công. Bạn gia tăng số tài khoản mình hiện có, làm ít hưởng nhiều. Với những người lao động trí óc, Mùi được cấp trên để mắt đến và ghi nhận tài năng, mọi thứ giao cho Mùi được bạn hoàn thành một cách tối ưu, hiệu quả, nhanh chóng, vì thế họ rất được lòng lãnh đạo.
Thời điểm hoàng kim này, Mùi gặt hái được một số lượng tiền khổng lồ. Ngoài ra con đường tình duyên của bạn cũng nở rộ, xuôi chèo mát mái. Những ai lâu nay còn cô đơn lẻ bóng sẽ có cơ hội tìm được nửa kia như ý. Còn những ai đang trong mối quan hệ sẽ càng gắn kết bền vững hơn.
Tuổi Dần
Tuổi Dần bản lĩnh hơn người, không chấp nhận dưới người khác nên lúc nào cũng lo lắng phấn đấu cho sự nghiệp. Những ai sinh năm Dần thường có chí hướng vô cùng lại thêm phần thông minh, tài giỏi. Đi đến đâu bạn cũng được mọi người nể phục vì vừa có tài ăn nói lại có tài quản lý. Đó là lý do bạn được cấp trên nâng đỡ.
Quan hệ với cấp trên tốt lại có bản lĩnh nên những người tuổi Dần có cơ hội thăng quan. Hãy ngồi chờ đó nhé vì dù không phải làm nhiều thì vận may cũng đã được định sẵn đến với bạn trong ngày mai. Tiền tài, tình duyên đều vô cùng viên mãn khiến người tuổi Dần được sống trong những ngày cực kỳ hạnh phúc.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.