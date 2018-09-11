Cha mẹ không cúng đầy tháng cho bé có sao không

Tâm linh - Tử vi 11/09/2018 10:27

Cúng đầy tháng cho bé được xem là một nghi lễ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đây cũng là một nét đẹp văn hóa truyền thống của con người Việt Nam từ xưa đến nay. Nhưng nếu vì lý do nào đó mà cha mẹ không cúng đầy tháng cho bé có sao không!

Ý nghĩa của lễ cúng đầy tháng

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Lễ cúng đầy tháng là để tạ ơn và khẳng định sự hiện diện của thành viên mới

Theo quan niệm dân gian của cộng đồng người Việt, đứa trẻ được sinh ra là nhờ công ơn của Bà chúa Đầu thai và 12 bà Mụ. Do đó, trong thời gian đứa trẻ đầy cữ (đứa trẻ chào đời được 3 ngày), đầy tháng (đứa trẻ chào đời được một tháng) hay đầy năm thì phải bày tiệc cúng.

Cúng đầy tháng có ý nghĩa sâu sắc, việc tổ chức cúng là để tạ ơn 12 bà Mụ đã có công tạo ra đứa bé, giúp mẹ tròn con vuông và chăm nom,  săn sóc đứa bé, cầu xin các Mụ ban cho con mình được mạnh khỏe, nhanh lớn và gặp nhiều điều may mắn tốt lành.

Sau đó, nghi lễ này là để khẳng định sự hiện hữu của thành viên mới và vai trò của gia đình, xã hội với thành viên này.

Có thể thấy đây là hình thức tín ngưỡng dân gian giúp hướng con người nhận thức rõ truyền thống văn hoá mang tính bản sắc của gia đình- xã hội. Lễ đầy tháng cũng là biểu hiện của những ước muốn cho thế hệ kế thừa.

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Gia chủ chuẩn bị mâm lễ để cúng và thức ăn, đồ uống chiêu đãi khách

Trong ngày đầy tháng, gia chủ sẽ chuẩn bị món ăn, thức uống để chiêu đãi khách. Đồng thời, phải chuẩn bị mâm lễ để cúng kính 12 Mụ bà gồm 12 chén chè, 3 tô chè, 3 đĩa xôi.

Nếu không cúng đầy tháng cho bé có sao không?

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Lễ cúng đầy tháng là tập tục cần được duy trì qua nhiều thế hệ

Nhìn chung, khi bé vừa sinh ra cho đến lúc được tròn một tháng tuổi thì sẽ được gia đình tổ chức cúng đầy tháng.

Không cúng đầy tháng có sao không? chắc hẳn là thắc mắc của nhiều gia đình. Xoay quanh vấn đề này có nhiều ý kiến khác nhau. 

Theo đại đa số ý kiến mọi người là nên không nhiều thì ít cũng chuẩn bị một mâm cúng đầy tháng đơn giản tạ ơn 12 bà Mụ và cúng ông bà để tỏ lòng biết ơn và thành kính. Trong mâm cỗ này, bạn chỉ cần chuẩn bị xôi chè cúng đầy tháng, nhang, đèn, hoa quả... và thêm một số vật phẩm cần thiết.

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Cần biết cách giữ gìn và phát huy tập tục cúng đầy tháng để không làm mất đi nét văn hoá truyền thống của dân tộc

Trong thời buổi hội nhập và phát triển như ngày nay, những hình thức tín ngưỡng dân gian đang có nguy cơ dần mai một. Trong đó có Lễ đầy tháng – lễ thôi nôi một nét đẹp văn hóa truyền thống đang dần biến dạng theo cơ chế thị trường.

Dù cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng đây là tập tục cần được duy trì qua nhiều thế hệ. Thiết nghĩ đây là tập tục truyền thống không chỉ mang ý nghĩa về mặt văn hóa tâm linh mà còn là sự yêu thương, quan tâm dành cho con cái. Do đó, cần phải biết cách giữ gìn và phát huy.

Thời điểm tiến hành nghi lễ cúng đầy tháng

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Lễ cúng đầy tháng được tiến hành khi bé tròn một năm tuổi

Lễ thôi nôi sẽ được tiến hành khi bé tròn một năm tuổi, tức trong ngày sinh nhật đầu tiên. Riêng lễ cúng đầy tháng có điểm đặc biệt trong cách tính thời gian. Đối với bé gái sẽ tổ chức sớm hơn 2 ngày so với dự kiến còn bé trai thì là hơn 1 ngày so dự kiến ngày bé tròn một tháng tuổi.

Thay vì băn khoăn "Không cúng đầy tháng cho bé có sao không?" các bậc phụ huynh hãy chuẩn bị tươm tất cho ngày quan trọng của bé yêu nhé!

>>Xem thêm: cách nấu xôi chè cúng đầy tháng cho bé

Cúng đầy tháng cho bé có cần phải đúng ngày

Cúng đầy tháng cho bé có cần phải đúng ngày

Cúng đầy tháng cho bé là một trong những nghi lễ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi người, đây không phải là một hình thức mê tín mà là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay. Vậy cúng đầy tháng có cần phải đúng ngày, sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

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