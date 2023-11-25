Cầu vồng sau mưa: 3 con giáp được phúc tinh cao chiếu, tiền về dồn dập, giàu to ngất ngưởng, thu nhập tăng gấp 3 gấp 4 trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 05:05

Trong 21 ngày tới, 3 con giáp sau vận trình phất lên như diều gặp gió, muốn tài có tài, muốn lộc có lộc, vừa có tiền vừa có quyền.

Tuổi Mão 

Trong 21 ngày tới, người tuổi Mão mệt mỏi vì công việc có nhiều khó khăn, không thể tự giải quyết.   

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão không tự giải quyết công việc, công danh gặp những khó khăn nhất định.  

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão kiên trì theo đuổi tình cảm của bạn đến với đối phương.  

Tài lộc: Mong muốn nguồn tài lộc được dồi dào, chăm chỉ lao động.  

Sức khoẻ: Ăn nhiều đồ cứng, răng thường ê buốt.  

Cầu vồng sau mưa: 3 con giáp được phúc tinh cao chiếu, tiền về dồn dập, giàu to ngất ngưởng, thu nhập tăng gấp 3 gấp 4 trong 21 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Những người sinh năm Tý nổi tiếng với tính cách độc lập, thông minh và sáng tạo. Chính vì vậy, dù làm công việc nào, con giáp này cũng thể hiện được sự chăm chỉ, nổi bật của mình và dễ dàng nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên, đồng nghiệp.

Trong 21 ngày tới, người tuổi Tý sẽ gặp được một số may mắn bất ngờ. Đó có thể là một cơ hội "từ trên trời rơi xuống" hoặc một sự may mắn được người xung quanh "gửi gắm" khiến họ cảm thấy rất thích thú và hài lòng. Giai đoạn này là cơ hội tốt để những người tuổi Tý phát triển sự nghiệp và tài lộc.

Những ngườ thuộc tuổi Tý nên tích cực nắm bắt cơ hội và dũng cảm theo đuổi mục tiêu của mình. Đồng thời, con giáp này cũng phải chú ý đến việc hoạch định tài chính, sử dụng hợp lý của cải, tránh tiêu dùng quá mức để không rơi vào cảnh "trắng túi".

Cầu vồng sau mưa: 3 con giáp được phúc tinh cao chiếu, tiền về dồn dập, giàu to ngất ngưởng, thu nhập tăng gấp 3 gấp 4 trong 21 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Trong 21 ngày tới, tuổi Thìn nhanh nhẹn và sắc bén, nhờ đó giải quyết vấn đề một cách thành thạo. Sự tích lũy kiến thức và kinh nghiệm từ quá khứ của con giáp này đang phát huy tác dụng tích cực.

Công việc diễn ra suôn sẻ, vận tài lộc cũng đang có dấu hiệu tăng tiến, đặc biệt là đối với những người hoạt động trong lĩnh vực buôn bán và kinh doanh. Tài lộc và tiền bạc đổ cứ thế theo nhau về nhà.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thìn được đánh giá là người may mắn, đối phương luôn dành trọn tình cảm và quan tâm đặc biệt đến con giáp này. Mối quan hệ của bản mệnh đang tràn ngập lòng tin và hạnh phúc.

Giờ tốt trong ngày: 23h-1h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dậu

Cầu vồng sau mưa: 3 con giáp được phúc tinh cao chiếu, tiền về dồn dập, giàu to ngất ngưởng, thu nhập tăng gấp 3 gấp 4 trong 21 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/11): 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, buôn may bán đắt, làm đâu thắng đó, thu nhiều lợi nhuận

Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/11): 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, buôn may bán đắt, làm đâu thắng đó, thu nhiều lợi nhuận

Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/11), 3 con giáp sau may mắn vượng trội, cuộc sống lên hương, giàu bất thình lình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'