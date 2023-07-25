Cát tinh Tử Vi xuất hiện, đúng 7 ngày đầu tháng 8, các con giáp này nhận được lộc trời ban, tay trái ôm vàng, tay phải cầm tiền tỷ, vận trình cực đỏ

7 ngày đầu tháng 8, tuổi Tý sẽ được nhiều sao tốt phù hộ, vận may ùn ùn kéo đến, vận rủi tự động tránh xa. Bạn có thể tự tin chào tạm biệt khó khăn, đón lộc trời cho.

Sự nghiệp nhìn chung được đánh giá là ổn định, bạn có kế hoạch rõ ràng và vẫn kiểm soát tốt tình hình. Một số người có thể chịu sự cạnh tranh của đồng nghiệp hoặc soi xét của lãnh đạo, tuy nhiên, hãy làm điều mình cho là đúng, rồi kết quả cuối cùng sẽ chứng minh vị thế của bạn trong tập thể.

Phương diện tài chính cũng sẽ có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần, như thế tức là bạn sẽ phải chịu khá nhiều vất vả, bôn ba trong suốt cả khoảng thời gian này. Tuy nhiên, công sức của bạn sẽ được trả giá xứng đáng khi các khoản thù lao, lợi nhuận đổ về tới tấp.

Tuổi Tỵ

Nhờ sự xuất hiện của sao Thái Dương, tuổi Tỵ trải qua 7 ngày đầu tháng 8 khá bình yên và suôn sẻ. Cuộc sống của bạn đang dần trở về quỹ đạo như ban đầu. Sẽ không còn những biến cố hay sự kiện đột xuất nào xảy đến trong tuần nên bạn hoàn toàn có thể thoải mái thực hiện kế hoạch của mình.

Công việc ở thời điểm này có những tiến triển đáng mừng, song con giáp này không nên chủ quan mà ngủ quên trên chiến thắng quá lâu. Nếu làm vậy sẽ chẳng mấy chốc mà trượt dài trên thất bại, dần mất đi sự sáng tạo và hứng khởi ban đầu vốn có.

Tài lộc cũng có sự khởi khắc khi nguồn thu chính và phụ đều tăng. Dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực gì thì cũng sẽ có được tiền bạc rủng rỉnh, nếu tiêu xài hợp lý thì còn tiết kiệm được một khoản nữa, cuộc sống chẳng còn cảnh eo hẹp.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu hiền lành, điềm đạm. Họ cũng là những người rất rộng lượng, sẵn sàng hy sinh nhiều lợi ích của bản thên để lo nghĩ cho gia đình và bạn bè.

Con giáp này cũng có lựa chọn sáng suốt nên hầu như các quyết định của họ thường rất chính xác, ít khi gặp thất bại.

7 ngày đầu tháng 8, con giáp tuổi Sửu lần lượt gặp những điều rất tốt lành, sự nghiệp như cá gặp nước, mọi khó khăn đều không ngăn cản được họ tiến lên.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.