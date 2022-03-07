CÁT TINH HỘI TỤ trong 2 tuần tới, những con giáp sau nhận lộc phú quý, đẩy lùi vận xui, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 07/03/2022 07:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ nhận lộc phú quý, đẩy lùi vận xui, sự nghiệp thăng tiến trong 2 tuần tới.

Tuổi Dần

Trong 2 tuần tới, con giáp may mắn này sẽ được tài tinh nâng đỡ nên không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Bạn có thể sẽ có những chuyện cần phải chi tiêu, nhưng đều trong dự kiến của mình. Các khoản tích lũy trước đó đảm bảo cho con giáp này một nguồn tài chính ổn định.

Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong chuyện tình cảm. Nhờ các mối quan hệ, bạn gặp được người phù hợp với mình. Cả hai bắt đầu một chuyện tình cảm đẹp. Trong khi những người yêu xa sẽ sớm gặp lại được nửa kia mà mình vẫn ngày đêm nhớ mong.

 

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sẽ được tài tinh nâng đỡ nên không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong 2 tuần tới - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ nhận về muôn vàn tài lộc. Được quý nhân phù trợ, công việc của con giáp này diễn ra suôn sẻ, nhiều ý tưởng mới xuất hiện giúp bản mệnh ghi điểm với cấp trên, nắm chắc cơ hội thăng tiến. Nếu biết tận dụng cơ hội, bản mệnh chắc chắn sẽ đạt được nhiều bước tiến đáng kể trong thời gian tới.

 

Đời sống tình cảm của bạn có dấu hiệu cải thiện, nhất là vào giai đoạn này, nếu cần tỏ tình với người mà bạn thầm thương trộm nhớ thì thời gian này được xem là lý tưởng. Ngoài ra, nhiều người cũng sẽ được đón nhận sự thay đổi lớn trong cuộc sống của mình.

 

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Sắp tới, người tuổi Ngọ sẽ nhận về muôn vàn tài lộc - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Được sao Cát Tinh chiếu nên người tuổi Tuất làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Bên cạnh đó, bạn nên gặp gỡ nhiều bạn bè mới, cơ hội làm ăn mới chắc chắn sẽ thành công, được quý nhân giúp đỡ.

Vận trình tình cảm của bạn sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Bạn và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

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Được sao Cát Tinh chiếu nên người tuổi Tuất làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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