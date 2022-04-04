Cát Nhân phù hộ, đúng 7 ngày nữa, 3 con giáp này tài lộc ập đến, phủi sạch bùn đất

Theo các chuyên gia tử vi , trong 7 ngày tới, tuổi Dần sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đàu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân.

Đồng thời, trong 7 ngày tới, nguồn động lực, sự tự tin của tuổi Dần cũng cải thiện đáng kể, họ ít tiêu cực hơn, thay vào đó càng tích cực, chủ động trành giành lợi ích cho bản thân.

Sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Dần khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có thể nói tuổi Thìn là một trong những con giáp vận khí tốt nhất năm 2022. 7 ngày tới không chỉ các mối quan hệ, cuộc sống mà tiền tài của người tuổi Thìn đều bùng nổ trong năm nay.

Tài vận trong 7 ngày tới đây của con giáp tuổi Thìn cũng sẽ tốt hơn. Nhìn chung họ sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong bất cứ việc gì họ làm, nhanh chóng đuổi kịp đối thủ, đồng thời ngày càng nâng cao năng lực của bản thân.

Ngoài ra, trong Ngũ hành, sao Thủy đại diện cho vật chất nên tuổi Thìn cũng chiếm ưu thế lớn trong tài vận, của cải, có thể gặt hái nhiều thành quả trong lĩnh vực thủy lợi và ẩm thực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận khí của tuổi Tuất trong 7 ngày tới rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ. Thời gian trước đó khó khăn thế nào không biết nhưng 7 ngày tới, cuộc sống của họ sẽ có nhiều biến chuyển, khởi sắc từng chút một.

Người tuổi Tuất cũng có thể nắm bắt thời cơ để phát triển công việc kinh doanh, mọi sự thuận buồm xuôi gió, không phải lo lắng gì. Có thể nói, 7 ngày nữa thôi, "ngân khố" của con giáp tuổi Tuất luôn tràn đầy.

Thái Tuế Nhâm Mộc là sao khắc chế cung sát nên tuổi Tuất dễ nắm trong tay quyền thế, người làm quan chức cũng không dám "động chạm" đến vì họ vừa có tài vừa có quyền.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.