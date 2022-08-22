Canh ngay giờ Tý ngày 23/8, Cát Tinh trở vận liên tục, 3 con giáp nhận được bổng lộc bất ngờ, làm ăn thuận buồm, tài sản tăng dần đều, vàng để chật kho, niềm vui vô số kể

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn vào ngày 23/8 nhé!

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Tuổi Mão

Bước qua ngày mới, tử vi dự báo rằng người tuổi Mão có vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi, tiền của dồi dào hơn giai đoạn trước.

Tuổi Mão đón nhận nhiều vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, của cải bổng lộc cũng được cải thiện. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn, thành công gần như nắm chắc trong tay.

Trong thời gian tới, tuổi Mão được Thần Tài chiếu cố, nhận nhiều cơ hội tốt trong công việc cũng như cuộc sống, tài lộc không ngừng gia tăng. Từ giờ đến cuối năm, con giáp này thoát khỏi nhiều chuyện muộn phiền, đạt được những thành tựu đáng mừng.

Đây là thời điểm tuổi Mão ôm tiền thiên hạ về nhà, tài sản không ngừng tăng lên. Bản mệnh có thể hưởng một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn.

Tuổi Mùi

Bước qua ngày mới, tuổi Mùi được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ cộng thêm năng lực và sự khéo léo của bản thân nên công việc, cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh sẽ bước vào giai đoạn vạn sự hanh thông, đón nhận vô số niềm vui.

Công việc của tuổi Mùi có sự chuyển biến đáng kể, con giáp này có cơ hội khẳng định mình, cơ hội thăng tiến ngày càng rộng mở.

Tuổi Mùi có thể đạt được bước đột phá trong sự nghiệp. Áp lực công việc giảm xuống giúp bản mệnh thoải mái, thư thái hơn, làm gì cũng nhanh chóng đạt kết quả tốt.

Tuổi Hợi

Bước qua ngày mới, tuổi Hợi sẽ đón nhiều tin vui bất ngờ, có cơ hội phất lên như diều gặp gió. Trong tháng mới, mọi việc của tuổi Hợi diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Con giáp này ngồi không cũng đón nhận lộc lá dồn dập kéo đến.

Từ thời điểm này trở đi, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, được quý nhân trợ giúp nên công việc và cuộc sống diễn ra suôn sẻ, không có nhiều điều phải lo lắng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-ngay-gio-ty-ngay-23-8-cat-tinh-tro-van-lien-tuc-3-con-giap-nhan-duoc-bong-loc-bat-ngo-lam-an-thuan-buom-tai-san-tang-dan-deu-vang-de-chat-kho-niem-vui-vo-so-ke-494460.html