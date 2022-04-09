Cảnh báo: Trong 2 tuần tới, 'hung tin án ngữ', tiểu nhân rình rập, 3 con giáp này phải thận trọng trong từng đường đi nước bước, dễ mất tiền oan, tài lộc gặp nhiều biến động bất lợi

Vì lòng tin người, 3 con giáp này dễ vướng vận hạn, cần thận trọng trong việc làm ăn.

Tuổi Thìn Chịu ảnh hưởng từ hung tinh Thiên Cẩu, tuổi Thìn đón nhiều biến động, cần phải thực sự thận trọng. Trong sự nghiệp, công việc bạn hoàn thành tuy tốt nhưng lại không được đánh giá đúng thực lực, thậm chí còn bị người khác vì ganh ghét mà bày trò tiểu nhân, cản trở con đường thăng tiến. Hung vận vẫn luôn rình rập. Do đó, bạn muốn làm gì cũng phải thật thận trọng. Đặc biệt, bạn nên đề phòng trong những mối quan hệ xã giao, học cách nhìn người chuẩn xác, chớ nhẹ dạ cả tin mà để cho bản thân mình trở thành miếng mồi ngon cho kẻ xấu bụng, bị người khác lợi dụng mà không biết. Để hạn chế những điều không may có thể xảy ra, năm nay con giáp này cần cảnh giác cao độ với đồng nghiệp, không quá tin tưởng bất cứ ai, phòng trường hợp bị "đâm sau lưng".

Tuổi Thìn nên đề phòng những mối quan hệ xã giao, chớ nhẹ dạ cả tin mà trở thành miếng mồi ngon cho kẻ xấu bụng - Ảnh minh họa Về vấn đề tài chính, bạn có khả năng thất thoát tiền bạc. Những người có ý định khởi nghiệp cần thận trọng xem xét trước khi quyết định đầu tư. Trong 2 tuần tới, con giáp này nên chú ý cất giữ tài khoản cá nhân cẩn thận, tránh vì bất cẩn mà đánh rơi hay bị trộm cướp. Về chuyện tình cảm, có thể xuất hiện những rạn nứt trong mối quan hệ của hai bạn. Tuy nhiên, trước mọi tình huống thậm chí cả khi có người thứ ba xen vào, điều bạn cần làm là suy nghĩ thật sự thấu đáo, tránh vì nóng nảy hay quá ghen tuông mà làm hỏng tình cảm đã vun đắp bấy lâu nay.

Tuổi Dần Dần gặp khá nhiều biến động, hạn chế hùn hạp, liên kết làm ăn để tránh bất hòa - Ảnh minh họa Năm 2022 là năm tuổi của Dần. Trong năm này, Dần không thể tránh khỏi những vận hạn, khó khăn, công việc của tuổi Dần gặp khá nhiều biến động. Tuy nhiên, vận trình của bản mệnh sẽ có chuyển biến, công việc sẽ bớt vất vả hơn do có Thiên Ấn cát thần nâng đỡ. Tuy nhiên, trong 2 tuần tới tuổi Dần vẫn nên hạn chế hùn hạp, liên kết làm ăn để tránh bất hòa. Tài lộc của tuổi Dần cũng hơi kém sắc, tiềm làm ra không giữ được mà phải chi tiêu nhiều vấn đề trong cuộc sống. Với bản tính cần kiệm, tuổi Dần vẫn có thể khéo co kéo cho đủ chi tiêu. Để tránh tranh chấp tiền bạc, tuổi Dần nên cẩn trọng khi chọn đối tác làm ăn trong năm nay. Tuổi Tuất Tuổi Tuất cần chú ý việc của mình thì mình làm, không được gây thị phi, ảnh hưởng đến uy tín - Ảnh minh họa Tuổi Tuất bình thường thông minh, nhanh nhẹn, làm gì cũng tốt vậy nên bạn rất tự tin. Tuy nhiên có những lúc cũng mắc sai lầm, đặc biệt trong 2 tuần tới con giáp Tuất không nên đi lại xa kẻo tai bay vạ gió. Những công việc ở địa điểm khác không nên đến để tránh rước họa vào mình ví dụ mất mát tiền của, bị cướp công. Chú ý việc của mình thì mình làm, không được gây thị phi, ảnh hưởng đến uy tín, công việc cũng như uy tín của công ty. * Thông tin mang tính chất tham khảo!

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